Porto Torres celebra vent’anni di “Musica & Natura” e i 25 anni della Scuola civica con un concerto di Fabio Concato nell’area archeologica

Con i suoi vent’anni di storia, la rassegna concertistica “Musica & Natura” conferma la sua capacità di coniugare musica, cultura e arte all’interno di alcune delle location più suggestive di Porto Torres. Organizzata dall’associazione Musicando Insieme, sotto la direzione artistica di Donatella Parodi, l’edizione 2025 sarà anche occasione per celebrare i 25 anni della Scuola civica di musica “Fabrizio De André”, centro di eccellenza del territorio che ha formato intere generazioni con la guida di maestri di livello nazionale. Dal 22 luglio al 15 agosto, il cartellone prevede 18 appuntamenti, tra cui spicca il concerto-evento del cantautore Fabio Concato e I Musici, in programma il 30 luglio alle 21.30 nell’area archeologica di Turris Libisonis. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Porto Torres, è stato presentato nella sala del Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, dalla direttrice artistica Donatella Parodi e dal direttore dell’Antiquarium Stefano Giuliani. Sette concerti si terranno tra la Basilica di San Gavino e l’Atrio Metropoli, sei nel giardino delle Tenute Li Lioni, due nella chiesetta di Balai Vicino e due masterclass nella Scuola civica. Un programma che testimonia lo speciale dialogo tra musica, cultura e architetture storiche, in spazi scelti non solo per la loro bellezza ma anche per il loro valore simbolico. La manifestazione offrirà al pubblico artisti di fama nazionale e internazionale, con un repertorio che va dalla classica al jazz fino alla musica leggera. Le masterclass di flauto dirette dal maestro Antonio Amenduni si concluderanno con esibizioni concertistiche l’11 e il 15 agosto. Il concerto inaugurale, sabato 22 luglio alle 21.30 nella chiesa romanica di San Gavino, vedrà esibirsi il Duo Granato (Cristian Battaglioli al sax e Marco Rinaudo al pianoforte). Il 24 luglio alle 22.00 le Tenute Li Lioni ospiteranno il quartetto jazz Barranco 4Tet; il 26 luglio saliranno sullo stesso palco I Mildred, band rock composta da Gianluca Era, Elias Casula e Francesco Zizi. Il 28 luglio nell’Atrio Metropoli torna Daniele di Bonaventura con l’Ars Musicandi Quartet. Il 30 luglio, l’atteso Concato per celebrare i vent’anni della rassegna e i 25 della scuola civica. Il 1° agosto si torna alle Tenute con l’“Omaggio a Pino Daniele” di Rita Casiddu e Salvatore Delogu; il 4 agosto nella chiesetta di Balai Vicino si esibirà il cantautore turritano Federico Marras Perantoni. Il 5 agosto, ancora alle Tenute, Zaira Zingone e Graziano Solinas, seguiti l’11 da Mauro Manca e il 14 da Chiara Mannu con Marino Scarpa. Il 6 agosto in Basilica, Denise Gueye e Maurizio Pulina con “La signora canta il blues”; l’8 agosto la Polifonica Santa Cecilia diretta da Alessio Manca, il 10 il violinista Marco Ligas con l’Ars Musicandi Ensemble. Il 13 agosto, concerto dei Bertas; il 15, a chiudere, Gavino Murgia, musicista jazz di fama internazionale. L’ingresso è libero a tutti i concerti, tranne che per quello di Fabio Concato: per partecipare sarà necessario prenotare via email a prenotazioni.mi@gmail.com a partire dal 20 luglio alle ore 12. «La manifestazione che conferma la vitalità della nostra città in campo culturale – ha dichiarato l’assessora Maria Bastiana Cocco – sarà l’occasione per festeggiare in grande stile il ventennale di Musica & Natura e i 25 anni della Scuola civica. La programmazione ci consente di portare in città artisti di qualità e, in questa occasione, non poteva essere scelta location migliore come l’area archeologica che, grazie all’ospitalità dell’Antiquarium Turritano, ci permette di promuovere spettacoli unici in un sito che da anni non ospitava cantanti di livello nazionale». «Sono particolarmente felice di questa scelta – ha commentato il direttore Stefano Giuliani – che definisce l’area archeologica come il “salotto buono” della città, aperto anche a iniziative di prestigio non strettamente legate all’archeologia, in accordo con il Comune turritano». «Il ventennale della rassegna e i 25 anni della scuola civica – ha concluso la direttrice artistica Donatella Parodi – rappresentano per noi un momento di particolare emozione e riflessione. Non potevamo scegliere luogo migliore per raccontare vent’anni di attività musicale e il contributo culturale offerto alla comunità».