Porto Torres: dopo la Festha Manna, prende il via l’Estate Turritana 2025 tra musica, cultura e sport

Dopo il successo degli eventi che a giugno hanno animato la città in occasione della Festha Manna, Porto Torres si prepara a vivere un’estate lunga e articolata con l’Estate Turritana 2025, un ricco cartellone che accompagnerà cittadini e visitatori fino al mese di ottobre. Un programma variegato, pensato per tutte le età e per tutti i gusti, che spazia dalla musica allo sport, dalle mostre ai laboratori, passando per convegni, spettacoli, presentazioni di libri e molto altro.

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per le attività promosse e sostenute dall’amministrazione, frutto della collaborazione tra enti, associazioni e singoli cittadini operativi nei diversi ambiti culturali, sportivi e sociali. Un lavoro corale che, come affermano dal Comune, riflette lo spirito di appartenenza e di partecipazione collettiva che da anni contraddistingue l’Estate Turritana. Le iniziative coinvolgeranno diverse aree della città e anche l’isola dell’Asinara, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, promuovere la socializzazione e contribuire alla crescita culturale ed economica del territorio.

«Ci aspetta un’estate ricca di stimoli – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco – grazie all’impegno dell’intera comunità che contribuisce a rendere Porto Torres una città dinamica, vitale e attrattiva. Lo ha dimostrato la grande partecipazione agli eventi legati alla Festha Manna che per tutto giugno hanno attirato visitatori da diversi centri dell’isola, come da ultimo, anche il concerto di Roy Paci e Aretuska, organizzato con Arci Mediterraneo in collaborazione con Botteghe Turritane. Le energie creative della nostra comunità, unite alla volontà di mettersi al servizio del bene comune, sono per noi motivo di grande orgoglio».

Il calendario degli eventi – già fitto tra giugno e luglio – si svilupperà nei mesi successivi con concerti, proiezioni, rassegne letterarie, manifestazioni sportive, attività educative e laboratori ambientali, toccando spiagge, piazze, parchi, chioschi e aree archeologiche, a dimostrazione della vivacità e della versatilità della programmazione.

In concomitanza con gli eventi del centro storico sarà attivata la zona pedonale, a partire dalle ore 20.00, in Corso Vittorio Emanuele (da via Adelasia a via Mare), in via Mare (fino all'incrocio con via Ettore Sacchi) e nel tratto di via Libio (da via Roma a via Mare).

Il piano finanziario dell’iniziativa, pari a 145 mila euro, è stato coperto tramite il PEG 2025-2027, annualità 2025. Il calendario completo degli eventi, in continuo aggiornamento, sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres e sulle pagine social “Porto Torres – Eventi e Cultura”.

Un’estate lunga quattro mesi, costruita con il contributo di tutti, che non promette semplicemente intrattenimento, ma rilancia con forza l’identità culturale della città e il legame profondo tra il territorio e chi lo abita.