Tissi punta sulla sostenibilità: al via i lavori per il nuovo ecocentro e le ecoisole intelligenti

È partito ufficialmente il cantiere per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale di Tissi, un’infrastruttura che segna un cambio di passo nella gestione dei rifiuti e proietta il paese verso un modello più moderno ed efficiente. Il progetto, finanziato con fondi del PNRR tramite l’Unione dei Comuni del Coros, prevede la costruzione di un centro attrezzato per ottimizzare la raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e favorire comportamenti virtuosi tra i cittadini.

Dotato di aree per il conferimento dei rifiuti ingombranti e sistemi avanzati per il riciclo, l’ecocentro sorgerà nei pressi del campo di calcio, scelta dettata dalla volontà di «garantire un facile accesso e sfruttare al meglio le risorse disponibili», come ha dichiarato il sindaco Gian Maria Budroni. «Grazie alla sinergia con l’Unione dei Comuni del Coros, stiamo portando avanti un progetto di grande valore per la nostra comunità», ha aggiunto. «Questo è un passo decisivo verso un paese più sostenibile».

Ma la rivoluzione ecologica di Tissi non si ferma qui. In parallelo alla costruzione dell’ecocentro, si sta infatti procedendo con l’introduzione delle Ecoisole Intelligenti, dispositivi modulari e compattanti distribuiti in diverse zone del paese. Il sistema, accessibile sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro, sarà dotato di identificazione personalizzata per un conferimento controllato e trasparente.

«Le Ecoisole Intelligenti rappresentano un’innovazione straordinaria per la nostra comunità – ha spiegato Budroni –. Consentiranno di migliorare il servizio di raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e incentivare una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini».

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un’Ecosquare, uno spazio verde dedicato alla sensibilizzazione ambientale. Un luogo di incontro e formazione, rivolto a grandi e piccoli, dove si svolgeranno attività didattiche e laboratori sulla sostenibilità. «Abbiamo voluto creare uno spazio che potesse diventare un punto di incontro e apprendimento per tutta la comunità», ha sottolineato il sindaco. «Le Ecosquare saranno un luogo dove le persone potranno informarsi e sensibilizzarsi su temi cruciali come il riciclo e la tutela dell’ambiente».

Sono previsti a breve incontri pubblici per illustrare ai cittadini i dettagli del progetto e fornire indicazioni sull’utilizzo dei nuovi strumenti. Con questa iniziativa, Tissi si propone come esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa trasformarsi in azione tangibile per l’ambiente.