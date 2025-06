Cronaca Riccardo Illy ospite del nuovo appuntamento “A Tu per Tu” di Confcommercio a Cagliari

Sarà Riccardo Illy, imprenditore e figura di spicco nel panorama economico e istituzionale italiano, il protagonista del nuovo appuntamento del prestigioso ciclo di incontri “A Tu per Tu”, promosso da Confcommercio Sud Sardegna. Un’occasione di confronto diretta sul valore dell’innovazione come motore di sviluppo per l’impresa e il territorio. Martedì 1° luglio 2025, dalle 18:00 alle 20:00, nella Sala Garzia di via Santa Gilla 6 (primo piano) a Cagliari, si terrà l’incontro-dibattito dal titolo: “Il coraggio dell’innovazione. Come innovare aiuta l’impresa”. Riccardo Illy dialogherà con il giornalista Giuseppe Deiana. Presidente del Polo del Gusto, holding che riunisce marchi d’eccellenza del settore Food&Beverage, Riccardo Illy è stato presidente del Gruppo Illy Spa, sindaco di Trieste, deputato e presidente del Friuli-Venezia Giulia. Un percorso che coniuga impresa, istituzioni e visione strategica sul futuro. Al centro dell’appuntamento, il ruolo cruciale dell’innovazione nei processi imprenditoriali, la capacità di anticipare il cambiamento, e la sfida di coniugare qualità, sostenibilità e competitività in un mercato globale in continua trasformazione. “Dialogare con un imprenditore e innovatore come Riccardo Illy – sottolinea Fausto Mura, presidente p.t. di Confcommercio Sud Sardegna – significa offrire al nostro tessuto produttivo un’occasione concreta per riflettere sul futuro, sulle scelte strategiche e sul valore del coraggio imprenditoriale”. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si inserisce nel percorso di incontri di alto profilo avviato da Confcommercio Sud Sardegna per favorire una cultura imprenditoriale evoluta, sostenibile e consapevole.