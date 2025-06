Cronaca Akènta Day 2025: giovedì 26 giugno dalle 10.00 ad Alghero

Giovedì 26 giugno alle 10.00 nella Vineria La Cantina ad Alghero si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell’Akènta Day 2025, con la presentazione di un doppio importante evento: Akènta Day Emersion Party e sfilata Brindisi alla Sardegna L’estate 2025 segna il ritorno di Akènta Day, l’evento firmato Cantina Santa Maria La Palma che celebra la Sardegna, il mare e le bollicine più iconiche dell’isola, con un evento unico al mondo che ogni anno attira persone da tutta Italia e non solo. Sabato 12 luglio l’emersione del vino subacqueo tornerà ad animare le acque del mare cristallino di Alghero, con tante barche pronte a seguirla.



E quest’anno, una novità straordinaria: la sera, il centro storico di Alghero si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la sfilata “Brindisi alla Sardegna”. A partire dalle 20:30, il cuore di Alghero sarà attraversato da una grande parata celebrativa dedicata alla cultura e all’identità dell’isola. Per la prima volta, il centro storico della città vedrà la sfilata di un grande insieme di maschere, cori, costumi e gruppi folk. Una celebrazione collettiva dell’identità isolana, che vedrà partecipare abiti tipici, musica, costumi antichi e tanto altro, racchiudendo e presentando alcuni tra i protagonisti più importanti della tradizione della Sardegna. Tra gli altri, ecco in anteprima alcuni dei protagonisti dell’evento: Mamuthones di Mamoiada, Tenores di Bitti, Murales Tenore di Orgosolo, gruppo folk di Florinas. Dettagli e informazioni aggiuntive saranno svelate durante la conferenza stampa. La sfilata sarà un dono simbolico di Akènta ad Alghero e a tutta la Sardegna.