Allarme incendio nella torre di controllo di Alghero: voli dirottati e accertamenti in corso

Momenti di apprensione all’aeroporto di Alghero-Fertilia nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno, quando intorno alle 23 è scattato un allarme incendio all’interno della torre di controllo. In linea con i protocolli di sicurezza, la struttura è stata immediatamente evacuata e sono state attivate le procedure di emergenza previste per questi casi.

Nel momento in cui è stato lanciato l’allarme, due voli Ryanair – uno proveniente da Bologna e l’altro da Madrid – si trovavano in fase di avvicinamento allo scalo. Per motivi precauzionali, entrambi i velivoli sono stati dirottati verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove sono atterrati in attesa di ulteriori comunicazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie. Gli accertamenti hanno escluso la presenza di fiamme, confermando che si trattava di un falso allarme. Dopo oltre un’ora di controlli e in assenza di rischi per la sicurezza, è stato autorizzato il ritorno a Fertilia dei due voli Ryanair, atterrati ad Alghero nel corso della notte.

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme potrebbe essere stato innescato da un malfunzionamento di un ascensore situato all’interno della torre di controllo. Le autorità aeroportuali hanno avviato indagini tecniche per chiarire le cause dell’episodio e prevenire eventuali futuri disguidi. Non si segnalano feriti né danni strutturali alla torre.

L’aeroporto ha ripreso regolarmente le operazioni nelle prime ore della mattina.