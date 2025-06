Cronaca E-Distribuzione: Sant’Antioco, la cabina di E-Distribuzione diventa una tela per la street art

È da anni un importante impianto da cui si snodano linee elettriche per distribuire l’energia elettrica a Sant’Antioco, ma adesso la cabina elettrica situata in Località Is Loddis, sulla SS126 è anche opera d'arte e narrazione del territorio: è stato, infatti, inaugurata l’opera di street art Lighthouse realizzata dal collettivo artistico Truly Design (una crew di artisti nata nel 2003 a Torino, da una passione per graphic design, illustrazione e pittura) alla presenza di E-Distribuzione e dell’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco. L’opera raffigura una torre che diventa racconto visivo dell’anima dell’isola: un omaggio a Sant’Antioco, con la tecnica della distorsione anamorfica, tra animali, storia e paesaggi simbolici. Passando dal ponte romano verso lo Scoglio Mangiabarche, incontrando il fenicottero rosa delle saline e la lucertola del Toro, percorriamo un sentiero alla scoperta della natura e della cultura dell’isola, sospesa tra cielo, mare e tempo, raccontando un territorio, restituendo alla comunità e a tutti i visitatori un segno tangibile di memoria collettiva. Con questa iniziativa continua la collaborazione che da molto tempo unisce l’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco con E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che ormai da anni è promotrice del progetto Cabine d’Autore il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di Street Art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica. Per saperne di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html. “Sono passati diversi anni da quando ho incontrato per la prima volta l’artista Giorgio Casu proponendogli di mettere su un progetto di Street Art per la nostra città - commenta il Sindaco Ignazio Locci - E oggi sono felicissimo di vedere che quel progetto cammina a grandi falcate e che dalla prima opera di Giorgio ne sono seguite altre e altre ancora fino a quest’ultima realizzata nella cabina Enel di Santa Caterina. Ed è anche grazie alla collaborazione con E-Distribuzione se questo nostro programma di valorizzazione artistica può proseguire. Sono ormai tre le torrette che abbiamo arricchito con le espressioni di artisti di fama ed è nostro intendimento proseguire su questo solco”. Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione sottolinea: “Siamo orgogliosi di continuare questa fruttuosa collaborazione con il Comune di sant’Antioco con cui si sono realizzate già varie belle opere, E-Distribuzione mette ancora il suo impegno al servizio del territorio e della qualità del servizio elettrico, e con il Progetto Cabine d’Autore le infrastrutture energetiche diventano anche delle vere e proprie tele per la Street Art, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano la nostra società”