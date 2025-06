Cronaca Maria Lai in viaggio verso il Giappone EXPO 2025 Osaka – La Stazione dell’Arte di Ulassai nel mondo

Ci sarà anche la presenza di Ulassai all'EXPO 2025 organizzata dal Bureau international des Expositions (BIE), che si tiene a Osaka in Giappone, sull'isola artificiale di Yumeshima. Tema dell’evento, inaugurato lo scorso 13 aprile e che sarà visitabile fino al 13 ottobre, è "Delineare la società del futuro per le nostre vite". La Sardegna, ospitata nel Padiglione Italia, propone il prossimo venerdì 27 giugno un evento dedicato a Maria Lai (1919–2013). L’incontro è un viaggio attraverso l’opera e il pensiero dell’artista di Ulassai, tra le più originali del Novecento, capace di creare un linguaggio espressivo profondamente personale, in grado però di parlare a tutti. A partire dal racconto delle sue opere più significative, vengono posti in luce i temi centrali della sua poetica. Un’occasione per rileggere la sua ricerca non solo come patrimonio artistico, ma come linguaggio universale di relazione e di stupore. Grande soddisfazione da parte della Stazione dell’Arte “Siamo felici di annunciare la partecipazione della Stazione dell’Arte di Ulassai a EXPO 2025 Osaka, Giappone. In questa prestigiosa cornice internazionale, lo storico dell’arte Marco Peri avrà l’onore di rappresentare il museo e di raccontare l’opera e il pensiero di Maria Lai nell'evento: Maria Lai. Un filo sulla mappa del mondo" organizzato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna. Un’opportunità per portare la voce della Sardegna attraverso la visione poetica e sempre attuale di Maria Lai”. La presenza della Stazione dell’Arte all’EXPO – sottolinea Marco Peri - sarà un’importante occasione per condividere con il mondo la nostra esperienza di museo che custodisce l'eredità artistica di Maria Lai e vuole essere uno spazio vivo di relazioni. Un'istituzione culturale radicata profondamente nel territorio ma aperta al dialogo globale, in cui arte, paesaggio e comunità si intrecciano generando percorsi culturali innovativi. L’appuntamento è per il 27 giugno 2025: Maria Lai. Un filo sulla mappa del mondo" a cura dell'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, presso il Padiglione Italia, Regione Sardegna. Con Marco Peri della Fondazione Stazione dell'Arte, Ulassai e Paola Mura, curatrice della mostra “A Journey to America”, in corso presso Magazzino Italian Art, New York EXPO 2025. “L’Arte Rigenera la Vita” è il tema del Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka, progettato dall'architetto Mario Cucinella, MCA – Mario Cucinella Architects - come una moderna interpretazione della Città Ideale del Rinascimento, con il suo teatro, i portici, la piazza e il giardino all'italiana, luoghi tipici dell'identità urbana e sociale dell'Italia. “Arte” è intesa nel suo senso originario e più ampio come “techne”, sinonimo di bellezza, creatività, cultura e “know-how” per cui l'Italia è riconosciuta in tutto il mondo. L’“Arte” rappresenta la spinta emotiva e razionale che dal passato ci proietta verso il futuro. L’obiettivo del Padiglione Italia è quello di ampliare e completare l’immagine dell’Italia nel mondo attraverso la presentazione delle sue eccellenze, la sua tecnologia d’avanguardia, la ricerca scientifica, le opere d’arte classiche e contemporanee, il design e l’artigianato, la musica e le performance quotidiane dal vivo, tutte espressioni del talento umano e del modo italiano di creare dialoghi interculturali.