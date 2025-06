Cagliari si prepara a celebrare la Giornata ONU delle PMI: competenze e innovazione al centro dell’evento promosso da FederTerziario Sardegna

Si terrà venerdì 27 giugno, negli spazi dell’Ex Manifattura Tabacchi, la giornata organizzata da FederTerziario Sardegna in occasione della Giornata ONU delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il contributo strategico di queste realtà allo sviluppo economico e sociale. L’iniziativa, dal titolo “Innovazione e Competenze – La sfida per le PMI”, prenderà il via alle 9:30 e sarà trasmessa in diretta streaming su www.matextv.com.

L’evento si inserisce in un contesto globale che guarda con attenzione crescente al ruolo delle PMI come motore di innovazione, occupazione e coesione sociale. In Sardegna, FederTerziario promuove un’occasione di confronto tra mondo produttivo, istituzioni, esperti e realtà del territorio, per discutere sfide e opportunità legate alla transizione digitale e alle nuove competenze richieste dal mercato.

«La giornata – afferma Valeria Satta, presidente regionale di FederTerziario – mette al centro il ruolo strategico delle competenze per affrontare la transizione digitale e cogliere le opportunità dell’innovazione nei settori produttivi. Attraverso panel tematici e testimonianze aziendali, vogliamo valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare il dialogo tra attori pubblici e privati per uno sviluppo più competitivo e inclusivo».

Apriranno i lavori, oltre alla presidente Satta, Nicola Patrizi, presidente nazionale di FederTerziario, e Cristiano Erriu, direttore della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. Seguirà un dialogo tra il giornalista Alessandro Aramu e Alessandro Franco, segretario generale di FederTerziario.

Il primo panel, in programma alle 10:30, sarà dedicato alla transizione delle competenze e al ruolo delle istituzioni. Tra gli ospiti, Massimo Temussi (Ministero del Lavoro), Enzo Carella (FederTerziario Turismo), Paola Nicastro (E&D Sviluppo Lavoro Italia), Dario Montanaro (ASRI) ed Egidio Sangue (Fonditalia).

A seguire, dalle 11:45, il secondo panel – moderato dalla giornalista Virginia Saba – affronterà il tema dell’innovazione tecnologica. Tra gli interventi attesi, quelli di Angelo Tofalo (AT Agency), William Nonnis (Presidenza del Consiglio – Unità di missione PNRR), Carmen Atzori (Sardegna Ricerche), Federico Menna (EIT Digital), Marco Porcedda (esperto in cybersecurity), Massimo Carpinelli (CRS4) e altri rappresentanti del mondo della ricerca e dell’impresa innovativa.

Nel pomeriggio, spazio ai partner di FederTerziario Sardegna, e infine, dalle 15:30 alle 18:30, il panel conclusivo “Le nostre eccellenze. Una sfida tra PMI con le radici piantate nel futuro” metterà in evidenza esperienze virtuose in campi come la robotica, la mobilità elettrica e l’intelligenza artificiale. Interverranno aziende come Caibot, Exelentia, Athlos, Covisian, OpenAzione, Bloom Labs e altre realtà che operano all’incrocio tra tecnologia e territorio.

La giornata si concluderà alle 19:00 con la consegna del Premio FederTerziario Imprese, dedicato alle eccellenze imprenditoriali presenti all’evento.

Attraverso questo appuntamento, FederTerziario Sardegna intende rilanciare il dibattito sui principali driver di crescita per il tessuto produttivo locale, con lo sguardo rivolto a un futuro sempre più digitale, sostenibile e interconnesso.