Platamona capitale della prevenzione: il Vittoria for Women Tour fa tappa in Sardegna tra sport, salute e solidarietà

La spiaggia di Platamona si prepara a diventare, il 28 e 29 giugno, il cuore pulsante della prevenzione oncologica al femminile. Fa tappa in Sardegna il Vittoria for Women Tour 2025, iniziativa promossa da Vittoria Assicurazioni in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, la Fondazione Specchio dei tempi e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), in sinergia con sei sezioni provinciali. Due giornate all’insegna della salute, dello sport e della sensibilizzazione, con visite senologiche gratuite grazie all’ambulatorio mobile VittoriaBus.

Nell’ambito del Trofeo Italiano di Beach Rugby, il tour porta sulla sabbia il messaggio “la prevenzione femminile è la nostra meta”, declinando il linguaggio dello sport in uno strumento di educazione e cura. I cittadini e i turisti potranno sottoporsi a visite senologiche gratuite a bordo del VittoriaBus, mezzo donato dalla Fondazione Specchio dei tempi e allestito come studio medico itinerante. Le visite saranno accompagnate da una raccolta fondi volontaria, destinata a sostenere le attività della LILT durante la campagna Nastro Rosa di ottobre.

I numeri delle edizioni precedenti testimoniano il valore del progetto: 2.074 visite effettuate, 98 sospetti oncologici intercettati e 32.000 euro raccolti. Fondi che hanno permesso l’acquisto del VittoriaBus e di due ecografi mobili destinati alla onlus MedAcross per l’assistenza materno-infantile in Myanmar. Quest’anno, con il coordinamento di LILT, il tour punta a superare questi risultati, garantendo non solo visite ma anche assistenza e orientamento per chi dovesse ricevere indicazioni per ulteriori accertamenti.

«Questa terza edizione conferma la bontà del progetto, realizzato sin dall’inizio per compiere del bene a favore delle donne in primis, ma anche di tutta la comunità», dichiara Luciano Chillemi, Responsabile Comunicazione Istituzionale e Customer Care di Vittoria Assicurazioni. «La scorsa estate abbiamo colto delle reali necessità sul territorio che hanno innescato in tutti noi una sincera riflessione da cui è emersa la volontà di rafforzare e ampliare il nostro impegno, sia sanitario che sportivo».

L’assessora allo Sport del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni, sottolinea: «Siamo ben lieti di ospitare una manifestazione del genere, che riconosce nello sport un potente mezzo di comunicazione. La formula pensata dagli organizzatori è una buona occasione per rendere viva e vitale una porzione del nostro litorale, puntando i riflettori sulle straordinarie potenzialità del territorio».

Il Vittoria for Women Tour non è solo salute. A Platamona si giocherà anche a beach rugby, con la presenza garantita di almeno tre squadre femminili, grazie a un contributo dedicato di Vittoria Assicurazioni. «Un avvenimento importantissimo per il nostro movimento – spiega Gianni Atzori, Delegato Regionale FIR Sardegna – che quest’anno ospiterà sei tappe del Trofeo. Platamona sarà la cornice ideale per una due giorni di sport e prevenzione, con un successo che appare quasi scontato».

Determinante il contributo della sezione provinciale LILT di Sassari. «Un team formato da specialisti della Breast Unit dell’AOU, della Senologia clinica e dello Screening mammario della ASL, con il supporto dei volontari LILT, sarà a disposizione sul VittoriaBus per offrire visite gratuite», afferma il presidente prof. Ciriaco Carru. «Un evento che mette insieme alta professionalità e cuore, portando la prevenzione direttamente tra la gente. Questa collaborazione dimostra che la prevenzione può davvero uscire dagli ambulatori per incontrare le persone dove vivono e si rilassano».

La tappa sassarese è parte di un calendario che toccherà le spiagge di Rosolina Mare, Riccione, San Felice Circeo e Senigallia. Un viaggio lungo l’Italia che, con il sostegno delle istituzioni e la partecipazione dei cittadini, continua a portare sulla sabbia un messaggio chiaro: prevenire è vivere.