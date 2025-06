Cagliari Calcio. Campagna abbonamenti 2025/2026

Energia, carica, una trascinante passione che avvolge tutto e tutti e dagli spalti esonda in campo: l’Unipol Domus – ancora una volta il primo stadio in Serie A per tasso di riempimento, con il 98% dei posti occupati nell’arco della stagione – e il popolo rossoblù, sempre al fianco della propria squadra, autentico dodicesimo uomo. È ai tifosi del Cagliari, con i loro cori e il loro sostegno, che è dedicata la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: “E io lo so, perché non resto a casa”.



La campagna prevede quattro fasi: da lunedì 23 giugno (ore 15) a domenica 6 luglio al via la prima fase, esclusivamente rivolta agli abbonati della scorsa stagione che avranno la possibilità – inizialmente solo online, poi anche nei punti vendita TicketOne – di rinnovare ad un prezzo dedicato il proprio abbonamento, mantenendo lo stesso posto. Durante la seconda fase (da lunedì 7 luglio a martedì 8) gli abbonati potranno rinnovare – sempre ad una tariffa dedicata – con la possibilità di cambiare il proprio posto tra quelli disponibili nei vari settori. La terza fase (11-13 luglio) è per i possessori della membership “Islanders”, che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento. Il 14 luglio inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti i tifosi: la campagna abbonamenti si concluderà giovedì 31 luglio.



Sono previste delle tariffe ridotte per Donne, Over 65, Under 18 e Under 12.

La FASE 1 è dedicata agli abbonati della stagione precedente che intendono rinnovare il proprio abbonamento mantenendo lo stesso posto: dal 23 al 29 giugno lo si potrà fare esclusivamente online su cagliaricalcio.ticketone.it; dal 30 giugno al 6 luglio anche nei punti vendita TicketOne.

I prezzi partono da 270€ in Curva Nord e Sud, 500€ nei Distinti Nord e Alti, 600€ nei Distinti Centrali, 1.000 € in Tribuna Blu e 1.400€ in Tribuna Rossa, con riduzioni per Donne, Under 18 (nati dal 31/08/2007), Over 65 (nati entro il 31/08/1960) e Under 12 (nati dal 31/08/2013).

FASE 2 | RINNOVA CON CAMBIO SETTORE/POSTO

Durante la FASE 2, dalle ore 15 del 7 luglio alle 23:59 del 8 luglio, gli abbonati della stagione 24/25 potranno rinnovare il proprio abbonamento cambiando settore e/o posto tra quelli disponibili.

FASE 3 | ISLANDERS

Dalle ore 10 del 11 luglio alle ore 23.59 del 13 luglio i titolari della membership “Islanders” potranno sottoscrivere l’abbonamento in anteprima, sui posti disponibili della Unipol Domus. Per procedere, sarà necessario collegarsi al sito cagliaricalcio.ticketone.it, cliccare su “Sblocco” e inserire il codice Islanders (esempio ISL-0X0Y1).



FASE 4 | LIBERA VENDITA

Dal 14 luglio ore 10 inizia la libera vendita nei settori e posti ancora disponibili, ultimo giorno di vendita il 31 luglio.

I prezzi partono da 300€ in Curva Nord e Sud, 600€ nei Distinti Nord e Alti, 700€ nei Distinti Centrali, 1.100 € in Tribuna Blu e 1.500€ in Tribuna Rossa, con riduzioni per Donne, Under 18 (nati dal 31/08/2007), Over 65 (nati entro il 31/08/1960) e Under 12 (nati dal 31/08/2013).