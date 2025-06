Cagliari, 26 giugno: alla MEM si discute di fauna urbana e canile municipale. Giua Marassi: «Puntiamo sulla sensibilizzazione»

Non è solo una questione di randagismo. È un tema di convivenza, civiltà e responsabilità collettiva. Giovedì 26 giugno 2025, a partire dalle ore 17, alla Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164, si parlerà degli “Ospiti del Canile Municipale di Cagliari: benessere, normativa e gestione della fauna vagante urbana”. Un convegno che nasce con uno scopo chiaro: far capire alla cittadinanza che la gestione della fauna in città non è affare secondario, ma parte integrante del vivere civile.

L’iniziativa è organizzata dal Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari e vedrà la partecipazione di voci autorevoli, ognuna con il proprio bagaglio tecnico e umano.

Aprirà i lavori l’assessora all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, che spiega: «La cura e la gestione della fauna cittadina sono argomenti fortemente sentiti da questa Amministrazione comunale: per questo motivo puntiamo sulla sensibilizzazione della cittadinanza attraverso incontri con figure professionali che quotidianamente affrontano le criticità della corretta gestione e convivenza tra fauna e uomo, vuoi sotto il profilo accademico, legale, sanitario e di vigilanza».

Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola la dottoressa Gianna Coppa, direttore sanitario del Canile Comunale, il dottor Valentino Melosu dell’ASL Cagliari, il maggiore Pancrazio Cadoni della Sezione Vigilanza Ambientale del Comune, l’avvocata Francesca Maria Cogoni, collaboratrice legale del Garante degli Animali di Cagliari, e la professoressa Maria Grazia Cappai dell’Università di Sassari, esperta in nutrizione animale.

Si parlerà di benessere degli animali, di normative e competenze, di cosa accade ogni giorno nelle strutture pubbliche che accolgono i cani abbandonati e di come, con strumenti adeguati, si può costruire una relazione sana e rispettosa tra esseri umani e fauna urbana.

È un piccolo convegno, certo. Ma è lì, nella serietà con cui si affrontano i temi più apparentemente marginali, che si misura la maturità di un’amministrazione. E, soprattutto, quella di una città.