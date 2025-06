Alghero: storie in cerchio tra fiabe, miti e scrittura emotiva

Dal 24 al 30 giugno, la libreria Il Manoscritto di via Pascoli 45 ad Alghero ospita “Storie in Cerchio”, un’iniziativa culturale che intreccia narrazione, creatività e memoria collettiva. Cinque appuntamenti, tra laboratori e conferenze, per esplorare il mondo delle fiabe, dei miti e delle leggende con il contributo di autrici, ricercatrici e formatrici impegnate nella riscoperta dei linguaggi dell’anima.

Il ciclo di eventi si inserisce all’interno del Festival letterario Le Vie della Dea, ideato e organizzato dalla libraia e scrittrice Daria Martinez, e si propone come spazio di riflessione e condivisione aperto a ogni età. Si comincia il 24 giugno alle 18:30 con “Dal diario alla lettera: percorsi d’anima”, laboratorio di scrittura emotiva a cura di Emma Fenu, che guiderà anche il secondo appuntamento del 26 giugno, sempre alle 18:30, con “Autobiografia: narrare la propria storia”, dedicato al racconto di sé.

Il 28 giugno la giornata si apre alle 10:00 con un laboratorio dedicato ai più piccoli (accompagnati dai genitori): “Il Piccolo Popolo: le creature magiche della natura”, condotto da Daria Martinez. Alle 19:00, la stessa giornata ospiterà la conferenza “L’importanza delle storie”, che vedrà la partecipazione di Emma Fenu, Laura Abozzi, Daniela Cella, Elena Sanna e Daria Martinez, in un confronto a più voci sulle radici antropologiche e simboliche del racconto.

L’ultimo appuntamento è in programma il 30 giugno alle 18:30 con il laboratorio evolution mandala “Il Mandala Intuitivo: che archetipo sei?”, guidato da Laura Abozzi, che chiuderà il ciclo proponendo un'esperienza di introspezione attraverso il disegno archetipico.

I laboratori sono a partecipazione libera con prenotazione, mentre l’accesso alla conferenza è gratuito e senza prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare la libreria ai numeri 338 8391068 (anche via WhatsApp) o 079 4812078 (telefono fisso).

Un’occasione per fermarsi, ascoltare e raccontare, nel cuore della città, alla luce di quelle storie che da sempre uniscono generazioni e culture.