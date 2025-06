Vittoria Assicurazioni inaugura la nuova sede a Sassari: al centro la protezione di chi ci protegge

La polizza “Oggi per il Domani” copre infortuni professionali ed extraprofessionali, con indennizzi anche in caso di lesioni gravi (es. perdita di un occhio), danni legati all’uso dell’arma di servizio, o eventi critici come infarti e ictus. Inoltre, tutela anche in caso di riforma o perdita dell’idoneità al servizio e transito: situazioni in cui spesso si perdono diritti, reddito e stabilità lavorativa. Il pacchetto assicurativo si distingue per la sua completezza e per l’attenzione concreta alle esigenze quotidiane di chi lavora nel comparto sicurezza e soccorso. Tra i servizi inclusi, spiccano le consulenze legali telefoniche e professionali illimitate, pensate per offrire supporto in caso di contenziosi o dubbi legati alla propria attività. A questo si affianca un servizio di teleconsulto medico attivo 24 ore su 24, esteso anche ai familiari, utile soprattutto nei momenti in cui è difficile contattare il proprio medico di base, come nei weekend o nei festivi. La copertura comprende anche la tutela per responsabilità professionale, un aspetto fondamentale per chi può trovarsi coinvolto in procedimenti legati all’uso della forza o a interventi critici. Inoltre, sono previste garanzie specifiche per alloggi e veicoli di servizio, spesso trascurate da altri prodotti assicurativi, ma essenziali per chi vive e lavora in contesti operativi complessi. Non mancano indennità giornaliere in caso di eventi particolari, come ad esempio un morso di cane durante il servizio o assenze prolungate dovute a infortuni, per garantire serenità anche nei periodi di convalescenza. «Questa è un’agenzia su cui poggiamo progetti innovativi – ha aggiunto Domenico Vitiello, responsabile nazionale dell’agenzia Aspevi –. Non è un prodotto per i civili.





Rafforziamo la nostra presenza nel mondo delle forze dell’ordine e di chi è costantemente esposto al rischio ma non sempre adeguatamente tutelato dallo Stato. È un prodotto che completa ciò che l’assicurazione pubblica spesso non copre». Un servizio che si distingue anche per l’approccio preventivo e non speculativo, sviluppato in collaborazione con lo Studio Tedeschi, che assiste il comparto nel comprendere e far valere i propri diritti. Un vero e proprio laboratorio di welfare assicurativo, con campagne informative, canali digitali, e persino presidi come l’hub operativo all’interno di una caserma a Roma, realizzato per l’Arma dei Carabinieri. «Molti non sanno di avere diritti già scritti dalla legge – ha spiegato Vitiello – ma mancano punti di riferimento e assistenza qualificata. Per questo ci muoveremo verso caserme ed enti per far conoscere questa opportunità». Infine, Nicola Pintus, uno dei responsabili alle vendite della sede sassarese (con gli agenti Gavino Diez e Daniela Scandinaro), ha evidenziato come il prodotto sia unico nel suo genere anche in fase post-lavorativa: «Le garanzie si estendono con prodotti specifici anche ai pensionati e ai familiari. Le macroaree coprono ambiti reali e delicati come il rischio giudiziario, l’assistenza sanitaria continua e l’indennizzo per danni subiti in servizio. Anche in caso di inchieste, come quelle che spesso colpiscono chi interviene in situazioni drammatiche, la compagnia è al fianco del professionista per tutto ciò che riguarda la responsabilità operativa».





L’inaugurazione si è conclusa con un messaggio forte e chiaro: “Chi protegge se stesso, protegge anche gli altri”. Con questa nuova sede, Vittoria Assicurazioni e nello specifico la Nardi Assicurazioni snc rinnova il suo impegno non solo come fornitore di servizi, ma come partner affidabile nella promozione di una cultura della protezione e della responsabilità condivisa. Gli agenti della sede di Sassari sono a disposizione per fornire consulenze personalizzate e completamente gratuite, per aiutare ogni professionista a comprendere le proprie reali necessità di tutela. Ogni caso è diverso, e il compito dell’agenzia è proprio quello di offrire risposte su misura. Oggi, chi desidera proteggersi meglio può farlo: basta chiedere. È proprio questo il senso profondo della nuova apertura: essere vicini, con strumenti concreti, a chi ogni giorno si prende cura degli altri.

“Proteggiamo chi ci protegge”: non è solo uno slogan, ma una dichiarazione d’intenti. Una visione che mette al centro la responsabilità sociale, la vicinanza alle persone e la cultura della prevenzione. È con questo spirito che Vittoria Assicurazioni ha inaugurato la nuova sede in via Don Minzoni 11/b a Sassari, alla presenza di rappresentanti aziendali, istituzionali e delle forze dell’ordine. La nuova sede sarà un punto di riferimento esclusivo per il comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso per le province di Sassari e Nuoro. Un presidio sul territorio nato per offrire tutela concreta a chi, ogni giorno, si espone per garantire la sicurezza della collettività: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare. Durante l’evento è stato presentato un prodotto assicurativo specifico e innovativo, progettato su misura per questo comparto. Una proposta che non ha eguali nel panorama assicurativo italiano e che solo 16 agenzie generali su 600 in tutta Italia sono autorizzate a offrire. Tra queste, la Nardi Assicurazioni snc di Sassari. «Abbiamo costruito un prodotto, denominato “Oggi per il Domani”, per il comparto della difesa, sicurezza e soccorso – ha dichiarato Giorgio Foschi, responsabile commerciale della Vittoria Assicurazioni –. Chi appartiene a queste categorie ha una serie di obblighi che vanno ben oltre il dovere civile. Quando si verifica un infortunio, spesso l’operatore si trova da solo ad affrontarne le conseguenze, e il nostro obiettivo è tutelarlo, con indennità dedicate e servizi su misura».