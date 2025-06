Fiamme in tutta l’Isola: otto incendi in Sardegna, tre richiedono l’intervento aereo. Bruciano pascoli e campi tra Bonorva, Giave, Tortolì e Ortacesus

Una giornata difficile per il Corpo forestale e per le squadre antincendio, impegnate su più fronti in Sardegna. Sono stati otto gli incendi registrati sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento della flotta aerea.

Particolarmente critico il rogo divampato in agro del Comune di Bonorva, in località Madruncula, dove il Corpo forestale è dovuto intervenire con l’ausilio di un elicottero partito dalla base operativa di Anela. Sul posto le operazioni di spegnimento sono state dirette dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della pattuglia forestale di Bonorva.

Un altro vasto incendio ha interessato l’agro del Comune di Giave, in località Campu de Olta, dove le fiamme hanno percorso circa 25 ettari di pascoli nudi e seminativi. A coordinare le operazioni è stato il personale della Stazione forestale di Bonorva, coadiuvato dagli elicotteri decollati dalle basi di Anela, Farcana e Ala dei Sardi. Presenti anche le squadre dell’Agenzia Forestas (Giave Cossoine-Ranger e Thiesi-Su Padru), i Barracelli di Giave, e i volontari della Protezione Civile di Bonorva (squadre Elighe e locale). L’incendio è stato domato intorno alle 16:30.

Fiamme anche a Tortolì, in località C. Mameli, dove si è intervenuti per riaccensioni dell’incendio del giorno precedente. Le operazioni di bonifica e spegnimento, terminate alle 14:00, sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Tortolì, con il supporto del GAUF di Lanusei e dell’elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. Presenti sul posto le squadre Forestas di Baunei, Tortolì e Cardedu, insieme ai volontari di Barisardo-Ekoclub.

Infine, un incendio ha interessato anche l’agro di Ortacesus, in località Funt.na Bangius, dove le fiamme hanno distrutto circa 30 ettari di aree agricole e pascoli nudi. Anche in questo caso sono stati mobilitati due elicotteri (dalle basi di Villasalto e Pula), mentre il coordinamento è stato affidato alle stazioni forestali di Senorbì con supporto del GAUF di Cagliari. Al lavoro anche Forestas e i volontari di Senorbì-Sant’Isidoro. Spegnimento completato alle 16:30.

L’estate è appena cominciata e la Sardegna brucia. E come ogni anno, il fuoco corre più veloce della prevenzione.