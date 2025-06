Alghero, apre a Guardia Grande il belvedere più spettacolare su Capo Caccia e la Nurra

Tra i profili disegnati dal vento e le linee nette della costa, sorge a Guardia Grande un nuovo punto d’osservazione privilegiato sul nord-ovest della Sardegna: il Belvedere La Collina. Un luogo dove la natura detta il ritmo e lo sguardo abbraccia un orizzonte che va dalle scogliere maestose di Capo Caccia alle insenature cristalline di Porticciolo e Porto Ferro, fino alla pianura selvaggia della Nurra.

Posizionato sulla sommità di una collina, circondato da vigne e uliveti, il Belvedere La Collina offre una vista a 360 gradi che si trasforma, al tramonto, in uno spettacolo cromatico che incendia il cielo sopra il golfo. Un angolo di paradiso dove cielo, mare e terra sembrano incontrarsi per stringere un patto di bellezza. Qui è stata installata anche la panchina gigante più ampia di tutta la Sardegna, capace di accogliere fino a dodici persone, unite nello stupore del paesaggio.

Ma La Collina è uno spazio pensato per diventare teatro di eventi, cerimonie, incontri ed emozioni. “Volevamo creare un luogo dove la bellezza della natura si fonde con l’ospitalità e l’eleganza”, dichiara Antonella, la proprietaria. “Qui ogni momento diventa speciale, che sia un matrimonio, una festa tra amici o una semplice pausa per ammirare il panorama.”

La struttura è già stata scelta come location per uno spot della Cantina Santa Maria la Palma, oltre che per ricevimenti, feste private e un matrimonio indimenticabile. Gli spazi modulabili, i servizi personalizzati e un team dedicato rendono ogni evento unico, tra romanticismo e autenticità.

Il Belvedere La Collina apre dunque le sue porte a chi cerca un’esperienza sensoriale, visiva ed emotiva, in uno degli angoli più scenografici dell’isola. Per chi desidera celebrarsi e celebrare la vita, con la Sardegna più autentica sullo sfondo.