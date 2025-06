Sardegna in fiamme: tre fronti attivi tra Pattada, Tortolì e Jerzu, in campo anche i Canadair

L’estate sarda non è arrtivata ma già brucia. E con essa, brucia anche la pazienza di chi, da terra e dal cielo, lotta ogni giorno contro la devastazione del fuoco. Oggi, 18 giugno, il bollettino è impietoso: quindici incendi in un solo giorno sul territorio regionale. Tre i fronti più critici, due dei quali hanno richiesto il dispiegamento dei mezzi aerei della flotta regionale. In un caso, si è reso necessario persino l'intervento di un Canadair.

A Pattada, in località S’Adrimissa, le fiamme hanno devastato diversi ettari di macchia mediterranea. Il coordinamento dell’intervento è stato affidato alle stazioni del Corpo forestale di Pattada e Ozieri. Dal cielo sono intervenuti due elicotteri del CFVA, uno da Farcana con quattro lanci, l’altro da Anela con ben ventitré sortite. A terra, due pattuglie di Barracelli, una squadra Forestas e i Vigili del Fuoco di Ozieri hanno lottato fino alle 15:50 per domare il rogo.

A Is Mendulas, nel territorio di Tortolì, le fiamme hanno costretto all’intervento due elicotteri regionali provenienti da Villasalto e San Cosimo. Il coordinamento delle operazioni è stato assunto dalle stazioni forestali di Tortolì e dal GAUF di Lanusei. Presenti sul posto anche i volontari di Barisardo e tre squadre Forestas in arrivo da Baunei, Tortolì e Cardedu. Qui il fuoco ha trovato terreno fertile, favorito dal vento e dalla siccità.

Infine Jerzu. In località Masoni Aregu l’incendio, ancora in corso, ha imposto uno sforzo massiccio: le stazioni forestali di Jerzu e il GAUF di Lanusei coordinano un’azione che vede in campo tre squadre Forestas da Jerzu, Ulassai e Tertenia, due elicotteri regionali provenienti da Villasalto e Pula, e un Canadair decollato da Olbia. L’obiettivo è chiaro: impedire che il fronte si allarghi oltre il controllo e travolga ulivi, pascoli e storia.

È una lotta quotidiana, aspra, a volte impari. Ma ogni giorno, uomini e donne del Corpo Forestale, di Forestas, dei Barracelli, dei Vigili del Fuoco e dei volontari si ritrovano sulle linee del fronte per difendere ciò che resta. Anche oggi. Anche domani.