Giuseppe Lapolla, maestro pizzaiolo lucano in Sardegna: premi internazionali e riconoscimenti d’eccellenza

Cannigione (SS) – Figura affermata nel panorama della pizza d’autore, Giuseppe Lapolla – maestro pizzaiolo originario della Basilicata e attivo in Sardegna da oltre diciotto anni – continua a raccogliere riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. A consacrarne il percorso più recente sono tre premi consecutivi (2023, 2024 e 2025) del concorso gastronomico “L’Arcimboldo Tre Pennelli”, che valorizza l’estetica, la tecnica e l’originalità nell’ambito dell’alta ristorazione.

Nel 2025 Lapolla ha ricevuto inoltre il Disco d’Oro al Teatro Ariston di Sanremo, mentre in ambito internazionale si è classificato terzo ai Pizza World Games di Las Vegas, uno degli eventi più prestigiosi del settore. Già vincitore di sei titoli mondiali in categorie specialistiche come freestyle, senza glutine, pizza piccante e in teglia, è attualmente l’unico pizzaiolo europeo ad aver ottenuto le Tre Stelle, riconoscimento riservato ai professionisti che si distinguono per qualità, ricerca e professionalità.

Dal 2006 Lapolla lavora a Cannigione, nel nord-est della Sardegna, dove è punto di riferimento tecnico e creativo della storica Pizzeria Da Serafino e Giovanni. La sua filosofia si fonda sull’integrazione tra tradizione artigianale, innovazione negli impasti e valorizzazione delle materie prime territoriali.

Parallelamente all’attività in pizzeria, svolge anche il ruolo di Tecnico Farine per Le 5 Stagioni – Agugiaro & Figna Molini, curando la ricerca e la formazione nel campo delle farine professionali. Collabora inoltre con l’Agenzia Dante Alighieri in percorsi di formazione rivolti a giovani pizzaioli e professionisti del settore.

Lapolla definisce la pizza come “un linguaggio identitario”, capace di trasmettere memorie, paesaggi e cultura attraverso scelte consapevoli di farine, impasti e ingredienti. Una visione che gli ha consentito di costruire una reputazione solida e riconosciuta a livello internazionale nel mondo dell’enogastronomia contemporanea.