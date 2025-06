Temporali sull’Iglesiente e sul Campidano: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato, nella giornata di oggi, un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, in vigore dalle ore 14:00 alle ore 17:59 di martedì 18 giugno 2025. Le aree interessate dall’allerta sono l’Iglesiente e il Campidano, territori già noti per la loro vulnerabilità idrogeologica in occasione di precipitazioni intense.

La comunicazione rientra nel quadro delle attività previste dal Piano di Protezione Civile Regionale (Deliberazione della Giunta n. 1/9 dell’8 gennaio 2019) e prevede la massima diffusione delle indicazioni rivolte alla popolazione, con particolare attenzione alla prevenzione e al comportamento da adottare durante fenomeni temporaleschi localizzati.

Secondo i protocolli di sicurezza diffusi dalla Regione, in caso di temporali si raccomanda di:

restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori ;

limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di reale necessità;

evitare assolutamente l’attraversamento di corsi d’acqua in piena , a piedi o con mezzi;

non sostare in prossimità di ponti, argini e sottopassi , spesso soggetti a rapide inondazioni;

monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali e le comunicazioni da parte delle strutture territoriali di Protezione Civile.

L’evento previsto, pur rientrando in una soglia di criticità ordinaria, potrebbe comunque generare fenomeni intensi e localizzati, con possibili allagamenti, smottamenti o disagi alla viabilità nelle aree più esposte.

Tutti i documenti ufficiali e le norme di comportamento prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici sono consultabili ai seguenti link del sito regionale:

L’invito alla prudenza resta prioritario. Anche con allerte di livello giallo, è sufficiente un temporale intenso per provocare situazioni di rischio. La prevenzione passa soprattutto dalla consapevolezza e dal rispetto delle indicazioni di sicurezza.