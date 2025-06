Fiamme a Uta e Mamoiada: due incendi richiedono l’intervento dei mezzi aerei regionali

SARDegna – Giornata di intensa attività per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. In data odierna, fin dalle prime ore del pomeriggio, sono sei gli incendi divampati sul territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio si è sviluppato in agro del comune di Uta, in località Gora Acqua Frisca. Le fiamme hanno interessato un campo coltivato a uliveto. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione forestale di Uta, con il supporto dell’elicottero decollato da Pula. Sul posto anche le squadre di volontari di Assemini e i barracelli di Uta, impegnati nel contenimento del rogo.

Il secondo fronte si è aperto a Mamoiada, in provincia di Nuoro, dove un incendio ha colpito un’area agricola nei pressi del centro abitato. Anche in questo caso, oltre al personale del Corpo Forestale della Stazione di Nuoro, è stato richiesto l’intervento aereo: un elicottero regionale partito dalla base di Farcana è intervenuto per arginare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Nessuna segnalazione, al momento, di danni a persone o abitazioni. La giornata, segnata da temperature elevate e condizioni climatiche favorevoli alla propagazione degli incendi, conferma l’allerta alta sul fronte della prevenzione e del contrasto agli incendi boschivi in tutta la Sardegna.