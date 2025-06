Cagliari, 35 anni di impegno e amore: Luisanna Loddo riconfermata presidente di ABC Sardegna

CAGLIARI – Trentacinque anni di battaglie, conquiste, difficoltà affrontate e speranze coltivate: è questo il cammino dell’Associazione Bambini Cerebrolesi ABC Sardegna, celebrato ieri a Cagliari durante l’Assemblea Generale dei Soci, che ha segnato un duplice momento di festa e rinnovato impegno. Oltre al 35° anniversario dalla fondazione, l’appuntamento ha visto la riconferma unanime di Luisanna Loddo alla Presidenza dell’associazione, punto di riferimento per migliaia di famiglie che vivono ogni giorno la sfida della disabilità grave e gravissima.

Insieme alla Presidente Loddo, è stata rieletto il Direttivo: Susanna Liperi come Vicepresidente, Paolo Puddu e Ada Anchisi riconfermati consiglieri, a cui si aggiungono due nuovi ingressi, Rita Pani da Porto Torres e Giovanni Maria Palomba da Villanova Monteleone.

«In un giorno per noi così importante – il 35° anniversario dell'ABC Sardegna – ricevere la riconferma nella carica di Presidente è un'emozione ancora più grande», ha dichiarato commossa Luisanna Loddo. «La vostra fiducia ci riempie di orgoglio e ci dà la carica per continuare a crescere e a lavorare insieme, con la stessa passione di sempre! Grazie a chi in questi 35 anni ha camminato con noi e a chi continuerà a farlo.»

Un messaggio che si intreccia con la memoria di un percorso vissuto intensamente: «Trentacinque anni di impegno, amore e speranza. Oggi celebriamo un traguardo speciale: 35 anni dalla nascita della nostra Associazione Bambini Cerebrolesi. Trentacinque anni di progetti, battaglie, sorrisi, conquiste, momenti difficili e grandi soddisfazioni.»

L’associazione, che oggi conta oltre 3.000 soci, ha costruito una rete di sostegno che coinvolge e aiuta concretamente più di 40.000 persone e famiglie in tutta la Sardegna. Il cuore dell’azione, però, resta umano, ed è rivolto ai più piccoli: «Un grazie di cuore a tutte le famiglie, ai volontari, ai professionisti e ai sostenitori che hanno camminato al nostro fianco in questo lungo percorso. Ma prima di tutto ai nostri figli, sono loro che stanno cambiando le cose.»

ABC Sardegna continua a essere protagonista attiva anche sul fronte normativo e politico, con la Legge 162 – che ha fatto della Sardegna la prima regione italiana negli investimenti per i Progetti di Vita personalizzati – e con un ruolo costante nei tavoli regionali e nazionali per l’inclusione scolastica.

«Guardiamo al futuro con la stessa determinazione di sempre: per continuare a difendere i diritti, promuovere l’inclusione e migliorare la qualità di vita dei nostri bambini e ragazzi», ha ribadito Loddo. «Il meglio deve ancora venire.»

La missione resta intatta: difendere il diritto a vivere insieme a tutti, contro ogni forma di istituzionalizzazione. La riconferma di Luisanna Loddo alla guida dell’ABC Sardegna garantisce continuità e visione, tracciando una rotta fatta di dedizione, presenza sul territorio e capacità di costruire risposte concrete per chi spesso rimane invisibile.