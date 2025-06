Roy Paci & Aretuska accendono Porto Torres: musica e diritti umani per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il linguaggio universale della musica per parlare di accoglienza, diritti e solidarietà. Giovedì 19 giugno, alle 21, nella suggestiva cornice della Torre Aragonese di Piazza Colombo, Roy Paci & Aretuska porteranno a Porto Torres la loro energia contagiosa per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, in una serata che unisce spettacolo e impegno civile. L’evento nasce dalla collaborazione tra Comune di Porto Torres, ARCI Mediterraneo e CCN Botteghe Turritane.

Il concerto rientra nel tour nazionale “Live Love & Dance”, un viaggio musicale che fonde jazz, ska, reggae, funk e tradizione siciliana, con la consueta vena militante dell’artista. Sul palco, accanto a Roy Paci e alla sua band, ci sarà poi spazio per l’aftershow di Forelock & King Textone, che chiuderanno la serata tra beat, ritmo e festa collettiva.

Ma non è solo musica. È memoria e militanza civile. La Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’ONU nel 2001, ricorda ogni anno la forza e la dignità di milioni di persone costrette a lasciare la propria casa per fuggire da guerre, persecuzioni, fame e catastrofi climatiche. Un’occasione per superare i confini, geografici e mentali, e rimettere al centro le storie, le speranze, le voci.

Proprio a questo mira il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Porto Torres, gestito da ARCI Mediterraneo, attivo da dieci anni e oggi impegnato nell’accoglienza di 42 beneficiari provenienti da Afghanistan, Siria, Maghreb e Africa subsahariana. Adulti e minori coinvolti in percorsi di integrazione scolastica, lavorativa e sociale, grazie a una sinergia costante con l’amministrazione comunale. Il concerto del 19 giugno rappresenta così un momento simbolico di visibilità e condivisione, volto a rafforzare l’identità aperta e accogliente della comunità turritana.

Durante la serata, sarà presente un banchetto informativo curato dagli operatori del SAI, per offrire materiali, approfondimenti e uno spazio di confronto.

Roy Paci, trombettista e compositore, è uno dei protagonisti della scena musicale italiana più sensibili ai temi sociali. Ha suonato in tutto il mondo, collaborato con artisti come Manu Chao e segnato la memoria collettiva con brani iconici come Toda joia toda beleza. Con Aretuska, fondata nel 2001, ha dato vita a un progetto musicale che è anche una piattaforma di attivismo.

Accanto a lui ci sarà Forelock, nome d’arte di Alfredo Puglia, artista turritano noto a livello nazionale nella scena reggae e dub, che da anni affianca il progetto SAI con il suo impegno civile.

Modifiche alla viabilità – Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento, giovedì 19 giugno dalle 19 alle 24 sarà interdetto il transito in via Mare (tra il varco Alti Fondali e Piazza Dogana, lato passeggiata coperta), con deviazione verso via Azuni, e vietata la sosta nel tratto tra via Ettore Sacchi e Piazza Dogana dalle ore 15 fino a fine evento. I veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine sono esclusi dalle limitazioni.