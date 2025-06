Villanova Monteleone si prepara alla festa: “Chenamos in Carrela Primavera” tra tradizioni, sapori e spettacoli

A Villanova Monteleone torna il gusto autentico dell’ospitalità con “Chenamos in Carrela Primavera”, l’evento che sabato 21 e domenica 22 giugno riaccende in piazza il rito più ancestrale e sincero: cenare insieme, all’aperto, con cibo genuino, musica e antichi giochi. Due giornate pensate per celebrare le tradizioni gastronomiche e culturali del territorio, in un clima di condivisione che unisce residenti e visitatori sotto il segno della convivialità.

La manifestazione prende il via sabato in piazza Generale Casula. Dalle ore 18, spazio al divertimento senza tempo con “Ludobus, giochi antichi in piazza”, proposto dalla compagnia Tricirco in collaborazione con il Mamatita Extra Festival di Alghero. Giochi in legno, semplici e geniali, riportano alla memoria un’infanzia fatta di risate e creatività, lontana da schermi e pulsanti.

A seguire, lo spettacolo clown “Hope! Hope! Hoplà!” del Teatro del Sottosuolo promette un tuffo nell’ironia leggera e poetica che incanta grandi e piccoli. Ma il momento più atteso è quello delle 19:30, quando inizierà la grande cena sociale in piazza, vero cuore pulsante di “Chenamos in Carrela”. Le eccellenze gastronomiche del territorio saranno protagoniste: carni locali, formaggi stagionati, vini del territorio, miele, seadas e il pane a lievitazione naturale del forno di Villanova. Il tutto curato con attenzione e passione da Tommaso Sussarello, già ideatore delle “Giornate del cibo”.

A chiudere la serata, alle 22, il concerto dei Niera, con il loro rock sardo che fonde ritmi moderni e radici identitarie. Una scelta musicale che restituisce, in chiave contemporanea, il senso profondo della festa popolare.

Domenica si replica: dalle 18 “Circo in piazza” con laboratori per grandi e piccoli a cura della compagnia Circolare, ancora in collaborazione con il Mamatita Extra Festival. E alle 22, una sorpresa in stile country: saliranno sul palco gli “On the road band – official country music”, per una serata che promette balli, sorrisi e un’inedita contaminazione musicale.

Ad accompagnare le due giornate, un chiosco bar e un punto ristoro curati in collaborazione con il Comitato di Sant’Antonio. “Chenamos in Carrela Primavera” si propone come anteprima estiva del tradizionale appuntamento di agosto, giunto alla 17esima edizione.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Villanova Monteleone con il patrocinio del Comune, del Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Sassari (nell’ambito del progetto “Salude & Trigu”) e con il supporto dell’Unione Europea.

Due giorni per riscoprire la bellezza dello stare insieme, del mangiare bene e del divertirsi secondo natura, come si faceva un tempo. Ma con lo sguardo sempre aperto al presente.