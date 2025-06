Certificazioni del catalano di Alghero: chiuse le prove, altri 12 esperti ottengono il titolo

Dodici nuovi certificati di livello C1 in catalano di Alghero. Dodici nuove voci qualificate a rappresentare una lingua che è cultura, identità, memoria. Si sono concluse nei giorni scorsi le prove per il conseguimento della certificazione linguistica, svoltesi il 10 e 11 giugno presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari. Oggi la Regione ha ufficializzato i risultati. Il Comune di Alghero, da sempre in prima linea per la promozione e la tutela della lingua algherese, ha partecipato attivamente alla fase di certificazione, sostenendola come strumento fondamentale per chiunque operi nella scuola o nel mondo culturale.

«Siamo soddisfatti dell’adesione e dell’esito delle prove – afferma l’Assessore con delega alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro – segno che la nostra azione di promozione e sensibilizzazione è stata efficace. Ma ovviamente non basta: siamo impegnati a programmare iniziative soprattutto con le scuole, con le quali stiamo progettando l’avvio dell’insegnamento dell’algherese attraverso progetti specifici che l’Amministrazione intende finanziare».

Tra i nuovi certificati si contano studenti, insegnanti, artisti e professionisti. Un gruppo eterogeneo che testimonia come l’interesse per la lingua algherese stia attraversando un’importante fase di rilancio, soprattutto tra le giovani generazioni. La certificazione rappresenta inoltre un requisito essenziale per poter insegnare come docenti esterni qualificati ai sensi della Legge Regionale 22/2018.

Il Comune di Alghero conferma la propria strategia di valorizzazione linguistica attraverso un lavoro sinergico e continuativo con la Regione Sardegna e con l’Università degli Studi di Sassari. Già nella tornata del 2022 erano stati rilasciati 21 titoli, e l’attuale sessione rafforza quella stessa linea d’azione istituzionale.

La commissione esaminatrice che ha curato la selezione è composta dal Prof. Dino Manca (presidente e referente scientifico per l’Università di Sassari), dal Prof. Simone Pisano (Università per Stranieri di Siena), dalla Dott.ssa Elisa Manca (Università di Sassari), dalla Prof.ssa Celia Nadal (Istituto Ramon Llull), dal Dott. Gavino Balata (presidente della Consulta Civica per le politiche linguistiche del catalano di Alghero), da Giovanni Chessa (responsabile dell'Ufficio delle politiche linguistiche del Comune di Alghero) e da Carla Valentino (esperta dello Sportello linguistico del catalano di Alghero).

Un lavoro corale che restituisce forza e dignità a una lingua viva, capace di resistere alle sfide del tempo e, oggi più che mai, pronta a parlare al futuro.