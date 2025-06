Porto Torres: torna il palio di Santu Bainzu, chiusura della Festha Manna 2025

Porto Torres si prepara all’appuntamento che segna il culmine dei festeggiamenti della Festha Manna: sabato 21 giugno, a partire dalle ore 17, si correrà il Palio di Santu Bainzu. La via Mare ospiterà nuovamente la spettacolare corsa degli anelli, con cavalieri e amazzoni impegnati nelle discese lungo la pista di sabbia allestita sotto la Torre Aragonese.

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina, 17 giugno, nella sala matrimoni del Palazzo del Marchese. Presenti l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, la presidente dell’associazione Etnos, Maria Gabriela Ruggiu, alcuni soci dell’associazione e la presidente della giuria Adonella Mellino.

Come da tradizione, i binomi si sfideranno lungo un percorso di circa 350 metri, tentando di centrare gli anelli collocati a tre metri d’altezza e distanziati l’uno dall’altro di quaranta metri. Sono previste almeno tre discese per ogni partecipante, con un montepremi complessivo di 3.600 euro. Le iscrizioni, ancora aperte, contano già una ventina di partecipanti, con un massimo di quarantacinque ammessi alla gara.

Il corteo inaugurale aprirà la manifestazione alle ore 17. Ad aprire la sfilata il Gruppo Folk Li Bainzini dell’associazione Etnos, seguito dai gruppi in abiti tradizionali provenienti da Sassari, Valledoria, Castelsardo, Alghero, Mores, Ossi, Sennori e Usini, insieme ai cavalli e ai cavalieri che parteciperanno alla giostra. Al termine di ciascuna manche, spazio all’esibizione delle pariglie di Ittiri, Ovodda e Ollollai.

La giuria sarà presieduta da Adonella Mellino, coadiuvata da Costantino Sanna alla partenza, Gianni Soro all’arrivo e Alessandra Onidi, Romano Chessa e Gianni Nieddu al controllo degli anelli.

Al termine del palio, la giornata si chiuderà in Piazza Eroi dell'Onda, con la premiazione e una serata musicale che vedrà alternarsi il Gruppo Folk Li Bainzini, il concerto di Gavino Depalmas e la Dep Band, e infine il DJ set di Andrea Mastino. A presentare l'intero evento sarà lo speaker Giuliano Marongiu, affiancato da Nicolino Molino ed Emanuele Fancellu. Alla manifestazione sarà presente anche Diego Satta, già dirigente e direttore generale dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna, che offrirà il proprio contributo come esperto del comparto equestre isolano.

«Il Palio di Santu Bainzu – ha dichiarato l’assessora Maria Bastiana Cocco – è un evento profondamente legato alle tradizioni equestri della città. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha scelto, per il terzo anno consecutivo, di destinare importanti risorse al ripristino di una manifestazione che, dopo una lunga interruzione, torna a essere espressione dell’identità locale e potente attrattore turistico. Ringraziamo tutta la macchina organizzativa del palio per il grande impegno e, per il contributo determinante, la Fondazione di Sardegna e l’Assessorato regionale al Turismo».

«Per l’associazione Etnos – ha aggiunto Maria Gabriela Ruggiu – è motivo di grande orgoglio organizzare una manifestazione che continua a crescere, portando elementi di novità e valori che testimoniano il profondo legame dei sardi con il mondo del cavallo. Il palio è caratterizzato da un apparato di sicurezza molto stringente, con grande attenzione al benessere psicofisico di cavalli e cavalieri, anche in virtù del recente Decreto Legge dell'8 gennaio 2025 che introduce nuove normative in materia di sicurezza e salute nelle manifestazioni equestri».

L’organizzazione si avvale anche del supporto di Isolex, dell’Ufficio turistico comunale, della Consulta del volontariato, degli Scout Cngei, della Lega Navale e di numerosi volontari.

In previsione dell’evento, sono state predisposte modifiche alla viabilità e limitazioni alla vendita di bevande in vetro e lattine, stabilite dall’ordinanza sindacale n.15 del 22 maggio, firmata dal sindaco Massimo Mulas, per garantire sicurezza e decoro pubblico nei giorni di massima affluenza.