Neoneli: al via Licanìas 2025, la nona edizione dedicata alla libertà

Neoneli si prepara ad accogliere da giovedì 19 a domenica 22 giugno la nona edizione di Licanìas, il festival di parole, arti e paesaggi diretto da Giuseppe Culicchia e promosso dal Comune. Dopo il tema della “Terra” scelto nel 2024, quest’anno la parola chiave è “Libertà”, intesa in tutte le sue declinazioni.

«La libertà può essere conquistata, difesa, perduta. Può essere una scelta personale, una battaglia collettiva, un’urgenza politica o una vocazione letteraria», spiega Giuseppe Culicchia. «A Licanìas proveremo a interrogarla da ogni angolazione possibile.»

Il programma raduna un lungo elenco di ospiti. Tra questi, lo scrittore scozzese Irvine Welsh, autore di Trainspotting, il filosofo Paolo Flores d’Arcais, Sabina Guzzanti, la cantante e scrittrice Saba Anglana, la scrittrice Romana Petri, il reporter di guerra Domenico Quirico, Claudia Pinelli, figlia dell’anarchico Giuseppe "Pino" Pinelli, e Beniamino Zuncheddu, protagonista di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani. A loro si aggiungono, tra gli altri, Roberto Camurri, Dario Voltolini, Andrea Filippi, Ilaria Cazziol.

Giovedì il festival apre con l’inaugurazione a Casa Cultura e la presentazione del romanzo Un amore di contrabbando di Nicola Muscas, dedicato a Gigi Riva. Seguirà, a Casa Cherchi, la mostra Madame Bovary c’est moi! Liberi dalla censura, a cura di Anna Rita Punzo. La giornata si chiuderà con i poeti improvvisatori Bruno Agus e Diego Porcu e i canti del Tenore S’Angelu di Neoneli.

Venerdì, oltre all’escursione naturalistica nell’Oasi di Assai, si parlerà di migrazione con Saba Anglana, di libertà digitale con Maurizio Ferraris e di Fabrizio De André con Andrea Filippi, che si esibirà in serata con il suo gruppo I Notturni. In Piazza Barigadu, la testimonianza di Claudia Pinelli precederà il concerto-tributo a De André.

Sabato sarà il turno di Romana Petri con il romanzo La ragazza di Savannah, di Domenico Quirico con Kalashnikov, e del dialogo tra Irvine Welsh e il traduttore Massimo Bocchiola sul romanzo Resolution. Seguiranno Ilaria Cazziol con il libro Destinazione viaggio e, in serata, Sabina Guzzanti con lo spettacolo Liberidì Liberidà. Chiusura musicale a mezzanotte con WhiteFang.

La giornata di domenica si aprirà con la presentazione di Invernale di Dario Voltolini. Nel pomeriggio, Paolo Flores d’Arcais affronterà il tema del fine vita. Beniamino Zuncheddu, insieme all’avvocato Mauro Trogu, ripercorrerà la propria storia giudiziaria raccontata nel libro Io sono innocente. Chiuderà il ciclo di incontri Roberto Camurri con il romanzo Splendeva l’innocenza. In serata, degustazioni e il DJ set di Maurizio “Palitrottu” Pretta.

Non manca la sezione Licanìas Bimbi e Ragazzi, con incontri, laboratori e letture pensati per i più giovani. Tra le attività, la mostra dell’illustratrice Irene Volpiano, la presentazione del libro di Andrea Pau Bestie vs Umani e la lezione di Vanessa Roghi sulle parole che usiamo.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Licanìas 2025 è organizzato dal Comune di Neoneli, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna.