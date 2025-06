Guardia Costiera Awards: la Direzione Marittima di Cagliari premiata a Taormina per la comunicazione istituzionale

TAORMINA — Nella straordinaria cornice del Teatro Antico di Taormina, domenica 15 giugno si è svolta la serata evento Luci sul mare, dedicata alla Guardia Costiera in occasione del 160° anniversario dalla sua fondazione. Una serata di musica, cinema e testimonianze, condotta da Massimiliano Ossini, che ha visto la partecipazione di ospiti del calibro di Ron, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, la soprano Carly Paoli e l’attore Roberto Ciufoli.

Nel corso della serata, il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, ha ripercorso le tappe salienti della storia del Corpo, istituito a Firenze nel 1865 e divenuto negli anni una moderna organizzazione operativa delle Capitanerie di porto. «Tutte le iniziative sono state realizzate con l'obiettivo di coinvolgere le comunità locali e di sensibilizzare su temi come legalità, sicurezza e cultura del mare, con particolare attenzione alle giovani generazioni», ha sottolineato l’Ammiraglio Carlone.

Durante l’evento è stato proiettato il cortometraggio Nereide, con la partecipazione degli attori Giulio Scarpati e Samanta Piccinetti, e presentato in anteprima lo spot celebrativo del 160° anniversario, che andrà in onda sulle reti Rai in prossimità delle celebrazioni ufficiali del 20 luglio. A illustrare i progetti è stato il Capo Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, che ha ribadito l’importanza dei cortometraggi come nuovo strumento di comunicazione per raccontare i valori e le professionalità del Corpo.

Cuore della serata, la cerimonia di consegna dei Guardia Costiera Awards, riconoscimenti assegnati ai Comandi che si sono distinti durante l’anno per attività di particolare rilievo. Tra i premiati, anche la Direzione Marittima di Cagliari, che ha ricevuto il premio per la “Miglior iniziativa di comunicazione istituzionale sul territorio”. A ritirare il riconoscimento, il Sottocapo Aiutante Davide Zini dell’Ufficio Comunicazione della Guardia Costiera di Cagliari. La motivazione sottolinea «la valorizzazione dell’immagine della Guardia Costiera attraverso un piano di comunicazione ben strutturato, anche con il coinvolgimento di testimonial di rilievo nazionale e internazionale».

Il Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale, Contrammiraglio Giovanni Stella, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, con particolare menzione al campione sardo Gianfranco Zola e al Cagliari Calcio, rappresentato dal Capitano Leonardo Pavoletti, protagonista di uno spot celebrativo.

Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza delle Direzioni marittime di tutta Italia, a testimonianza dell’unità che contraddistingue il Corpo. «Nessuno dei risultati raggiunti in questi 160 anni sarebbe stato possibile senza la risorsa più preziosa che abbiamo: le 11.000 donne e uomini della Guardia Costiera. Quest’anno celebriamo la loro festa», ha concluso l’Ammiraglio Carlone.

La serata ha avuto anche una finalità benefica, con una raccolta fondi a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, a riaffermare l’impegno della Guardia Costiera nel campo della solidarietà.