Stintino diventa capitale della Blue Economy: arriva il Nautic Event 2025

Dopo Alghero e Porto Torres, il Nautic Event 2025 approda a Stintino. Dal 27 al 29 giugno il Porto Minore si trasformerà in un centro propulsore per l’intera filiera del turismo nautico del Nord Sardegna, con un programma che unisce sviluppo economico, sostenibilità ambientale, cultura marina e innovazione.

Promosso da Assonautica Nord Sardegna, Camera di Commercio di Sassari e dal Comune di Stintino, l’evento si presenta come vetrina privilegiata per valorizzare il sistema integrato di marine, porti e approdi dell’Isola, legati al territorio in un rapporto inscindibile. «Il Nautic Event a Stintino rappresenta, dopo Alghero e Porto Torres, una tappa di straordinario significato nel nostro percorso di valorizzazione dell'economia del mare del Nord Sardegna», ha dichiarato Giovanni Conoci, Presidente di Assonautica Nord Sardegna. «Vogliamo che questo evento sia una piattaforma dinamica e concreta per le nostre imprese, un luogo dove discutere di innovazione, rispetto per l’ambiente e di come la tradizione della pesca possa evolversi in chiave moderna e sostenibile».

L’iniziativa intende abbracciare tutti i temi cardine della Blue Economy: dalle strategie per il turismo nautico al futuro della pesca, dalla tutela marina all’ecologia dei porti, senza tralasciare l’educazione al consumo consapevole dei prodotti ittici. Sono previsti incontri, workshop, laboratori didattici e show-cooking con prodotti a chilometro zero. Ampio spazio sarà riservato anche al networking e agli incontri business-to-business, favorendo nuove collaborazioni e investimenti.

Stefano Visconti, Presidente della Camera di Commercio di Sassari, ha sottolineato: «La Camera di Commercio è fermamente convinta che l’economia del mare sia uno dei pilastri fondamentali per il futuro del nostro territorio. Il Nautic Event è un investimento tangibile in questa direzione: non solo celebra l’eccellenza delle nostre imprese nautiche, ma promuove con forza il turismo, la cultura della sostenibilità ambientale e l’innovazione».

Soddisfazione espressa anche dalla Sindaca di Stintino Rita Vallebella: «Questa manifestazione rappresenta per noi non solo un grande evento, ma un vero e proprio volano di sviluppo e un simbolo della nostra identità marittima. Il Nautic Event ci permetterà di mostrare le nostre eccellenze dando slancio a tutta la filiera legata al mare e rafforzare l’immagine di Stintino come Capitale del Sistema della Portualità Turistica della Sardegna».

A sostegno dell’iniziativa anche il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia: «Il tema dell’accoglienza e della portualità restano centrali per questo territorio che deve agire da sistema in un’ottica più generale di crescita delle presenze turistiche e dello sviluppo del concetto di destinazione».

Accanto agli appuntamenti tecnici e divulgativi, il Nautic Event 2025 vedrà il coinvolgimento delle associazioni aderenti al network camerale Salude&Trigu, dell’Innovation Lab camerale e della One Ocean Foundation, per coniugare tradizione, sostenibilità e proiezione verso il futuro.