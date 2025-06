Cagliari, Love Sharing apre la decima edizione con due anteprime letterarie dedicate alla pace e all’impegno civile

In attesa dell’avvio ufficiale, la decima edizione di Love Sharing, il primo festival internazionale in Italia interamente dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza, propone due anteprime letterarie che anticipano i temi portanti della manifestazione. L’appuntamento è per mercoledì 18 giugno al Teatro Sant’Eulalia di Cagliari.

Si comincia alle ore 18 con la presentazione del volume Il Dio in cui non credo di Pierpaolo Loi, arricchito dalla prefazione di Laura Tussi. In dialogo con l’autore interverrà don Marco Lai, direttore della Caritas Diocesana. Il libro raccoglie riflessioni e scritti dedicati alla pace, alla nonviolenza e alla giustizia sociale, ispirati alla figura di Oscar Arnulfo Romero, il vescovo martire di El Salvador. La prima parte offre un saggio sulla prassi nonviolenta di Romero in un contesto segnato da violenze e sopraffazioni; la seconda riunisce interventi e azioni compiute da Loi nel campo della solidarietà e del dialogo interreligioso.

Alle 19 seguirà la presentazione di I partigiani della pace di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici, con prefazione di Paolo Ferrero. L’opera rievoca lo spirito dell’Appello di Stoccolma del 1950 contro gli armamenti nucleari, rielaborandolo alla luce delle guerre contemporanee. Attraverso interviste a personalità quali Moni Ovadia, Alex Zanotelli e Vittorio Agnoletto, il volume affronta le cause culturali e politiche dei conflitti, proponendo percorsi di resistenza civile fondati su dialogo, inclusione e nonviolenza. A dialogare con gli autori sarà Carlo Bellisai, coordinatore del Movimento Nonviolento Sardegna.

L’ingresso agli appuntamenti è gratuito, con prenotazione consigliata. Le iniziative sono sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e da numerosi partner tra cui CREI-ACLI, ANPI, ASARP, Comitato Sardo Campagna Banche Armate, Sistema Museale Sant’Eulalia, Movimento Nonviolento Sardegna, The World March, Terre Ritrovate e l’Università degli Studi di Cagliari.

Love Sharing è organizzato da Theandric Teatro Nonviolento, realtà fondata nel 2001 da Gary Brackett e Maria Virginia Siriu, che ha fatto della nonviolenza non solo il tema centrale del proprio lavoro artistico, ma anche una scelta di vita e di impegno sociale. La manifestazione si propone di avvicinare scuole, università, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di riflessione e diffusione della cultura nonviolenta, con il teatro quale strumento privilegiato di indagine e azione civile.