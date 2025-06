A Cagliari si insedia il nuovo CUG: il Comune si dota dell’organismo di garanzia per le pari opportunità e il benessere lavorativo

Si è formalmente insediato nella mattinata di lunedì 16 giugno 2025, nell’aula consiliare di Palazzo Bacaredda, il nuovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Cagliari. L’organismo, istituito in attuazione della legge 183 del 2010, ha il compito di vigilare sulla piena applicazione delle pari opportunità, sulla valorizzazione del benessere organizzativo e sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro.

Presieduto da Manuela Atzeni, dirigente del servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità, il CUG rappresenta il punto di convergenza dei precedenti Comitati per le pari opportunità e dei Comitati paritetici contro il mobbing. Un organismo paritetico, costituito da venti membri: dieci in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e dieci designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Alla prima seduta hanno preso parte anche Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione con delega alle Pari opportunità, e Chiara Cocco, consigliera comunale e presidente della Commissione consiliare permanente Pari opportunità. Per entrambe si tratta di «un momento importante per il Comune di Cagliari che finalmente si dota di un organismo di garanzia che ha tra i suoi obiettivi principali il benessere organizzativo e la promozione delle pari opportunità partendo proprio dal suo interno».

Non meno netto il giudizio della direttrice generale Antonella Marcello, che ha sottoscritto l’atto di costituzione con la determinazione n. 1531 del 10 marzo 2025: «Il CUG è imprescindibile per il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, non solo perché averlo risponde a un obbligo di legge, ma soprattutto perché garantisce uno spazio plurale di confronto su temi che si fanno via via sempre più urgenti».

Nel dettaglio, per l’Amministrazione comunale fanno parte del CUG, tra i titolari: Manuela Atzeni (presidente), Luigia Carboni, Roberto Floris, Alessandro Giordano e Riccardo Massidda; tra i supplenti: Fabio Simula, Domenico Di Julio, Roberta Scardigli, Barbara Pisano e Giannalisa Pili. Per la componente sindacale sono presenti, tra i titolari: Terenzio Calledda (SULPL, CSE, FLPL), Giorgio Argiolas (CSA, RAL), Michela Di Rienzo (UIL, FPL), Maria Rita Erriu (CISL, FP), Loredana Mascia (CGIL, FP); e tra i supplenti: Caterina Pisanu (SULPL CSE, FLPL), Chantal Forroia (CSA, RAL), Gianluca Marotto (UIL, FPL), Marco Galasso (CISL, FP) ed Emanuele Puddu (CGIL, FP).

Il Comitato avrà compiti consultivi, propositivi e di verifica, con l’obiettivo di «ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, agevolare l’efficienza e favorire l’affezione al lavoro contrastando qualsiasi forma di discriminazione e violenza verso i lavoratori e le lavoratrici».

Durante la seduta inaugurale, dopo le presentazioni, la presidente Atzeni ha illustrato la natura e i compiti del CUG, aprendo un confronto sui lavori futuri. Tra le priorità emerse: la sensibilizzazione all’uso di un linguaggio inclusivo, l’organizzazione di momenti formativi e l’attivazione di collaborazioni con le università e altre pubbliche amministrazioni.

Il Comune di Cagliari compie dunque un passo formale e operativo nella direzione di una amministrazione moderna, dove la tutela dei diritti non rimane soltanto nelle dichiarazioni di principio, ma viene affidata a strutture concrete di garanzia.