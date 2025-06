Monserrato: sedicenne senza patente investe donna sulle strisce, è grave

Grave incidente all’alba di oggi a Monserrato. Intorno alle 3 del mattino, in via Ponte Loi, un sedicenne del posto, privo di patente di guida, ha investito una donna di 52 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il giovane, alla guida di un motociclo Honda SH125, per ragioni ancora da chiarire ha travolto la donna con un impatto particolarmente violento. La vittima, residente nella zona, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monserrato, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Il motociclo, secondo quanto emerso dai primi controlli, risulta regolarmente immatricolato e assicurato. Resta invece il nodo principale della guida da parte del minorenne, che non aveva mai conseguito la patente.

L’attività investigativa prosegue per fare piena luce su un episodio che riporta, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale e del rispetto delle norme al centro dell’attenzione.