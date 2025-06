Cronaca Dramma in casa Virtus Bologna: Achille Polonara bloccato dalla leucemia

In vantaggio 2-0 nella finale scudetto 2025 contro Brescia, la Virtus Bologna deve affrontare il dramma di Achille Polonara, colpito da una leucemia da cui si sta già curando in questi giorni. L'annucio sulle condizioni del 33enne cestista arriva direttamente dal club emiliano: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide - si legge in una nota delle Vu Nere - Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione. Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!". Polonara è fermo da gara 2 della semifinale con l'Olimpia Milano, nella serie poi vinta dalla Virtus. Da quel momento aveva eseguito accertamenti per una sospetta mononucleosi. Ala grande della Virtus Bologna e punto fermo della nazionale italiana, con cui ha disputato le Olimpiadi di Tokyo 2020, Polonara ha dovuto già affrontare un tumore: nell'ottobre 2023 gli venne diagnosticata una neoplasia testicolare, guarita dopo un intervento chirurgico e la chemioterapia. Il giocatore era rientrato gradualmente all'attività, tornando a essere protagonista nella Virtus e in maglia azzurra. La leucemia mieloide è invece un tumore del sangue e del midollo osseo che coinvolge le cellule mieloidi, precursori dei globuli bianchi (esclusi i linfociti), globuli rossi e piastrine. È una malattia eterogenea che può presentarsi in forma acuta (LMA) o cronica (LMC). La LMA è caratterizzata da una rapida crescita di cellule mieloidi immature, mentre la LMC è caratterizzata da una proliferazione più lenta di cellule mieloidi mature.