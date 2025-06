Cronaca Cagliari corpo recuperato nel porticciolo turistico di su siccu: indagini in corso su un giovane

Questa mattina è stato ritrovato un cadavere nel mare di Su Siccu, a Cagliari, in una zona molto frequentata e vicina al porticciolo turistico. Il corpo senza vita, di un giovane di cui non sono ancora state rese note le generalità né l’età, è stato avvistato poco dopo l’alba da alcuni passanti vicino al molo di Levante, tra Su Siccu e Sant’Elia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia con la squadra volante e la squadra mobile, oltre alla polizia scientifica, per i rilievi e le indagini. Il recupero del corpo è avvenuto rapidamente e la zona è stata transennata per consentire le indagini in tranquillità. Da una prima analisi, non sono stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo, e non dovrebbe trattarsi di uno straniero. Gli investigatori stanno valutando tutte le piste, tra cui un possibile gesto estremo o una tragica fatalità, ma al momento il caso resta avvolto nel mistero. La zona di Su Siccu, rispetto al passato, è diventata un punto centrale della movida notturna cagliaritana, con diversi locali nelle vicinanze, il che potrebbe essere un elemento da considerare nelle indagini. In sintesi, il ritrovamento di questo cadavere a Su Siccu rappresenta un mistero in corso di accertamento da parte delle autorità, con indagini aperte per chiarire le cause della morte del giovane.