Maracalagonis: accoltella il compagno durante una lite, grave un 62enne

L’aggressione è scoppiata all’alba. A Maracalagonis, un uomo di 62 anni è finito in strada, insanguinato, chiedendo aiuto ai vicini. Pochi minuti dopo, i carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno raggiunto l’abitazione.

Secondo i primi accertamenti, al culmine di un litigio per motivi ancora da chiarire, la compagna, una donna di 55 anni, lo avrebbe colpito con un’arma da taglio, provocandogli diverse ferite su più parti del corpo. I militari, arrivati per primi, hanno soccorso il ferito e avviato subito le indagini. La donna è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio: si trovava ancora in casa al momento dell’arrivo dei carabinieri.

L’uomo, stabilizzato dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi: è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita e resta ricoverato in prognosi riservata.

La donna si trova ora sotto custodia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori continuano a lavorare per ricostruire nel dettaglio la dinamica e il movente dell’aggressione.