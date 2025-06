Sassari: i sindacati della polizia soddisfatti per i rinforzi ma chiedono nuova mobilità interna per Alghero e Olbia

Le scriventi sigle sindacali, preso atto dei recenti piani di potenziamento destinati alla provincia di Sassari, sia per quanto riguarda le assegnazioni che per i rinforzi estivi, esprimono la loro soddisfazione per un dato numerico che, da tempo immemore, non veniva designato alla Questura di Sassari e sue dirette diramazioni.

La richiesta che ora i 5 sindacati avanzano congiuntamente al Questore è quella di valutare attentamente attraverso la mobilità interna la distribuzione delle forze in provincia, prendendo in considerazione specialmente quelle sedi che non hanno ricevuto alcun incremento nelle ultime assegnazioni, quali il Commissariato di Alghero, quello di Olbia e gli uffici della Questura, accontentando, al contempo, le desiderate dei colleghi che da tempo attendono la possibilità di poter prestare servizio nelle sedi da loro richieste.

Soltanto attraverso tale distribuzione potremo dare un’equa ripartizione delle forze neo assegnate in provincia, portando ristoro ai colleghi del Commissariato di Alghero, ufficio che oramai da tempo non riceve alcun incremento di organico e che, nell’ultimo periodo, è stato interessato da una massiccia ondata di pensionamenti, portando l’organico ad una condizione insufficiente per sopperire ai servizi e alle crescenti e allarmanti necessità del territorio, nel quale incomincia a prendere piede la criminalità organizzata.

Anche la città di Olbia, in continua espansione con un esponenziale aumento demografico, questo semestre non è stata presa in considerazione per l’assegnazione di nuove unità al Commissariato, mentre lo scorso dicembre è stato l’unico in provincia a ricevere le 11 unità in ingresso, portando a +6 la situazione organica dell’ufficio, tenendo conto del personale in uscita. E in ultimo un riferimento ai vari uffici della Questura che attualmente si trovano in estrema difficoltà.

Come riportato nell’allegata lettera del 17 marzo scorso, il S.I.U.L.P., il S.A.P., il S.I.A.P., il Co.I.S.P. e il S.I.L.P.-C.G.I.L. hanno prospettato l’importanza del territorio olbiese, interessando le rispettive segreterie nazionali per chiedere al Dipartimento di inserire il Commissariato della città nello schema di decreto del Ministro dell’Interno recante l’innalzamento del livello di preposizione di alcuni uffici territoriali della Polizia di Stato, al fine di risolvere definitivamente il problema, grazie anche all’incremento degli organici secondo le modifiche richieste all’atto ordinativo unico, che dovrebbe portare a 90 unità l’organico dell’Ufficio Distaccato in parola.

Nell’incessante attività di segnalazione delle criticità della provincia, queste OO.SS. non possono stavolta non rilevare che la mancata considerazione per l’incremento degli organici di Alghero in primis, in quanto non riceve assegnazioni di personale da tempo, e Olbia a seguire, crea i dovuti allarmismi, specialmente in previsione della stagione estiva oramai già partita.

Confidiamo fiduciosi nell’attenzione del Questore per le criticità del periodo estivo delle due città turistiche di Olbia e Alghero, sperando che venga data la possibilità al personale che ha presentato istanza di mobilità interna verso le predette sedi di poter finalmente arrivare a prestare servizio nella città da loro desiderata, oltre naturalmente nella valutazione positiva di un invio in dette sedi di una massiccia aliquota di rinforzi per il periodo estivo dalle 36 unità ricevute per la provincia.

Nelle medesime condizioni dei Commissariati di Alghero e Olbia e della Questura si trovano gli uffici della specialità della provincia che non hanno ricevuto alcun incremento.

Sassari, il 13 giugno 2025

SIULP

PALA Massimiliano

SAP

TOLU Tiziano

SIAP

CHESSA Angelo

COISP

CASU Francesco

SILP – CGIL

COSSO Alessandro