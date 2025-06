Lecce: si masturba davanti ai bagnanti, denunciato un 76enne

Si è calato i pantaloni in pieno giorno, su una scogliera frequentata da bagnanti e turisti, ignaro di essere ripreso da uno smartphone. L’uomo, 76 anni, ha scelto come palcoscenico una località balneare in provincia di Lecce, attirando l’indignazione generale e finendo al centro di un video che, nel giro di poche ore, è diventato virale sui social.

I carabinieri, esaminato il filmato e concluse le indagini, hanno rapidamente identificato il protagonista. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per violazione dell’articolo 527 del codice penale, che punisce gli atti osceni in luogo pubblico. Contestualmente, gli è stata comminata una multa di 10 mila euro.

Il 76enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati al disturbo della quiete pubblica, è ora al centro anche delle polemiche scatenate sui social, dove molti utenti avevano chiesto a gran voce l’individuazione del responsabile. L’intervento tempestivo dei militari ha messo fine alle discussioni.