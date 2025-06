Alghero: da oggi operativo il primo parcheggio estivo a pagamento a Maria Pia

Da oggi, 14 giugno, entra ufficialmente in funzione il primo dei nuovi parcheggi estivi individuati dall’amministrazione comunale. Si comincia dall’area sterrata della Pineta di Maria Pia, lungo viale I° Maggio, tra via dello Scirocco e via del Libeccio, meglio conosciuta dai residenti come lo “Sterrato Chalet”. Sono 550 i posti disponibili, in quella che diventa la prima tessera di un mosaico più ampio di aree di sosta pensate per regolare l'afflusso veicolare durante i mesi estivi.

L’accesso sarà consentito esclusivamente da via dello Scirocco, mentre l’uscita avverrà da via del Libeccio. Un circuito obbligato, studiato per evitare ingorghi e garantire un flusso ordinato nei momenti di maggior affluenza. I pagamenti potranno essere effettuati sia in contanti sia tramite carte di debito, credito o App (“EasyPark” e “Dropticket”), utilizzando i parcometri posizionati all’interno dell’area.

Le tariffe, suddivise per autovetture e camper, segnano una chiara politica di gestione stagionale. Per le automobili si pagheranno 0,70 euro ogni 20 minuti o 2,10 euro l’ora. La tariffa giornaliera intera ammonta a 10 euro (dalle 9 alle 21), mentre la mezza giornata costa 6 euro, sia nella fascia mattutina (9-15) che in quella pomeridiana (15-21). Per camper e caravan le tariffe salgono: 18 euro l’intera giornata e 9 euro per la mezza.

Un capitolo a parte, invece, riguarda i residenti di Alghero, per i quali la sosta sarà gratuita. Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione, gli interessati dovranno trasmettere alla società Alghero In House la manifestazione di interesse, allegando il libretto di circolazione, un documento di identità e il certificato di residenza (o autocertificazione ai sensi del D.lgs 445/2000). Tutta la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente via mail all’indirizzo dedicato: passresidenti@algheroinhouse.com.

Nessuna tolleranza per chi seguirà procedure diverse: le domande inviate in altre modalità o a indirizzi differenti non saranno prese in considerazione. I residenti già registrati nel 2024 vedranno automaticamente esteso il proprio diritto di sosta anche per la stagione 2025, salvo eventuali variazioni che dovranno comunque essere comunicate per tempo alla stessa mail.

Un accorgimento tecnico resta fondamentale: "Al fine di verificare il corretto inserimento dei dati e di evitare possibili sanzioni, TUTTI gli utenti, in occasione del primo accesso, dovranno prelevare il ticket gratuito presso un parcometro presente nell’area parcheggio e qualora si dovessero riscontrare dei problemi, inviare una mail all’indirizzo passresidenti@algheroinhouse.com". Completata la registrazione, la procedura non dovrà più essere ripetuta per i successivi utilizzi.

L’amministrazione fa inoltre sapere che "si sta lavorando all’allestimento di ulteriori aree sosta che, progressivamente, entreranno in funzione e per le quali verrà data adeguata comunicazione". Il piano parcheggi estivo, dunque, non si esaurisce qui ma rappresenta solo il primo tassello di una programmazione più ampia.

Una politica, quella adottata, che riflette l’approccio pragmatico del Comune per governare l’inevitabile assalto estivo di turisti e visitatori. Con l’intento — dichiarato e non retorico — di tutelare i residenti e al tempo stesso gestire i flussi senza il consueto caos che ogni anno si ripresenta puntuale come le cicale sotto il sole d’Alghero.