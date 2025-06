Domusnovas, tentano il furto su due auto: arrestati un uomo e una donna

Un’auto rubata per andare a rubarne un’altra. Finisce così, in manette, il tentativo maldestro di un 36enne catanese domiciliato a Iglesias e di una 27enne originaria di Iglesias. I due sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto della Stazione di Domusnovas.

Tutto accade in via Mascagni, a Domusnovas. I militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, vengono fermati da un passante che segnala due persone intente a manomettere una Fiat Panda di proprietà di un uomo di 67 anni. I Carabinieri raggiungono subito il luogo indicato e sorprendono i due sul fatto.

Alla vista delle divise, i due ladri si danno alla fuga abbandonando una Lancia Y bianca: anche questa risultata rubata. La fuga dura poco: vengono fermati e bloccati dopo circa 400 metri. Addosso avevano gli strumenti del mestiere: un cacciavite e una centralina per la codifica elettronica di autovetture, entrambi sequestrati.

Per i due è scattato l’arresto per tentato furto aggravato e ricettazione. Dopo le formalità di rito, sono stati condotti al Tribunale di Cagliari per essere giudicati in direttissima, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.