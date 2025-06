Sbarco a Chia: rintracciati 12 migranti di origine mediorientale

Dodici migranti di nazionalità irachena e iraniana sono stati rintracciati nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di Chia, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Il gruppo era approdato su un isolotto situato davanti a Capo Spartivento, in un’area particolarmente isolata e difficile da raggiungere.





A individuare i migranti sono stati i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto, intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Al momento dell’intervento, l’imbarcazione utilizzata per lo sbarco non è stata rinvenuta, rendendo necessari ulteriori accertamenti per ricostruire le modalità di arrivo e il possibile coinvolgimento di reti di traffico.





Secondo quanto riferito dalle autorità, i migranti si trovano in buone condizioni di salute. Dopo le prime verifiche e l’assistenza fornita sul posto, sono stati trasferiti al porto canale di Cagliari, da dove verranno accompagnati al centro di accoglienza di Monastir tramite mezzi messi a disposizione da una ditta convenzionata.





I militari hanno provveduto a informare le autorità competenti, come previsto dalle procedure in materia di immigrazione. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriori dettagli sulla traversata e sull’organizzazione del viaggio.