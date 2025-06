Ad Alghero arriva Manu Chao: l'Alguer Summer Festival accende la grande musica internazionale

Ad Alghero la musica d’estate parla più che mai lingue e culture diverse. Il prossimo 10 agosto l’Alguer Summer Festival ospiterà Manu Chao, nome che da anni occupa un posto di primo piano nel panorama musicale internazionale. L'artista franco-spagnolo sarà protagonista dell’appuntamento all’Anfiteatro Ivan Graziani, nell’ambito della rassegna estiva organizzata da Shining Production, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Alghero.

Manu Chao torna così in Italia per una serie di concerti che, come ormai consuetudine, diventano veri e propri incontri collettivi, dove la musica si mescola agli ideali che da sempre accompagnano la sua carriera. «Ha inciso pietre miliari della musica mondiale, ispirando intere generazioni di musicisti, anche i più giovani come Alfa, con il quale ha appena pubblicato il singolo A me mi piace», ricordano gli organizzatori. Un brano che, in poche settimane, ha scalato le classifiche non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria.

Non è solo la musica a caratterizzare il percorso di Manu Chao, ma anche il suo costante impegno civile: «Da sempre utilizza la musica come potente strumento per promuovere la lotta per i diritti umani», spiegano ancora i promotori.

Il pubblico di Alghero potrà così assistere a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera: da Mala Vida a Clandestino, da Próxima Estación: Esperanza all’ultimo album Viva Tu. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 12 di venerdì 13 giugno sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e TicketSMS. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.alguersummerfestival.it.

L’appuntamento con Manu Chao rientra anche nel nuovo ciclo Spettacoli di Parole, una rassegna che intreccia musica, teatro e narrazione, trasformando la parola in racconto, musica e riflessione. All’interno dello stesso cartellone sono previsti anche gli spettacoli di Paolo Ruffini (Il Babysitter - Quando diventerai piccolo capirai, il 25 agosto a Lo Quarter) e Herbert Ballerina (Come una catapulta, il 28 agosto).

L’Alguer Summer Festival conferma così la sua formula ampia e variegata. In calendario: Gianluca Gotto (5 agosto), Turbopaolo (6 agosto), Fabri Fibra (7 agosto), Alfa (8 agosto), Enrico Brignano (16 agosto), Barbascura X (18 agosto), Voglio tornare negli anni '90 (20 agosto), Paolo Ruffini (25 agosto) e Herbert Ballerina (28 agosto), alternando musica, comicità e spettacolo.

Manu Chao, nato a Parigi da genitori spagnoli in esilio per sfuggire alla dittatura franchista, ha saputo mescolare culture, lingue e generi: reggae, rock, rap, musica latina. Con il gruppo Mano Negra prima, e da solista poi, ha imposto uno stile unico, raggiungendo il successo planetario con Clandestino nel 1998. Un album diventato il simbolo del suo impegno sociale e civile. «Ad oggi Manu Chao resta una delle personalità più libere e anticonformiste, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni», si legge nella presentazione ufficiale.

Il concerto di Alghero è organizzato da Shining Production insieme al Comune di Alghero, Fondazione Alghero, VignaPR e Molly Arts Live. Il tour è prodotto da VignaPR e AND Production.