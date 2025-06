Carbonia, uomo trovato morto in casa: indagini in corso

È stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, nella tarda serata di ieri. Il cadavere di un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato rinvenuto in un appartamento di via Gramsci, a Carbonia.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal fatto che da alcuni giorni non avevano più notizie dell’uomo. Intorno alle 21 sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso dell’abitazione. Pochi minuti dopo, il corpo ormai privo di vita è stato ritrovato all’interno.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza dell’associazione Solki Soccorso, allertata dalla centrale operativa del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le cause della morte non sono al momento note. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante del commissariato di Carbonia. Dopo i primi rilievi, poco prima della mezzanotte sono stati chiamati anche gli specialisti della Polizia scientifica, mentre il magistrato di turno è stato informato dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.