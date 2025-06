Iglesias, tenta di uccidere il padre con un attizzatoio: arrestato un 27enne

Una lite familiare degenerata nella notte in un’aggressione feroce, che solo per un caso non si è trasformata in omicidio. Un giovane di 27 anni ha aggredito il padre, sessantunenne, colpendolo ripetutamente con un attizzatoio da camino e tentando poi di strangolarlo.

I fatti sono avvenuti all’interno di un’abitazione nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai vicini, il giovane – disoccupato e già noto alle forze dell’ordine – avrebbe colpito il genitore alla testa e al torace, per poi cercare di soffocarlo con le mani.

Nonostante le gravi ferite riportate, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto. Il figlio lo ha inseguito anche all’esterno, continuando a colpirlo sotto gli occhi di alcuni residenti che hanno assistito alla scena. Un passante, intervenuto per tentare di fermare l’aggressione, è stato anch’egli aggredito.

L’arrivo tempestivo di una pattuglia dei carabinieri ha impedito conseguenze ulteriori. Il ventisettenne ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato dopo un breve inseguimento.

Il padre è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato ricoverato d’urgenza. Nonostante la violenza dell’aggressione, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo.

L’aggressore si trova ora detenuto nel carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su di lui pende l’accusa di tentato omicidio.