Cronaca La nazionale femminile di calcio al Forte Village

Da mercoledì 11 a domenica 15 giugno 2025, le Azzurre saranno protagoniste di un Team Holiday Camp al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Un momento pensato per rafforzare la coesione del gruppo e rigenerare mente e corpo in vista del ritiro ufficiale previsto a Coverciano dal 16 al 25 giugno, prima della partenza per la Svizzera dove si terrà la Fase Finale di UEFA Womens’ EURO 2025. Immerso in 50 ettari di vegetazione mediterranea, affacciato su una delle spiagge più iconiche del sud della Sardegna, Forte Village è oggi una delle destinazioni più riconosciute a livello internazionale per qualità dell’accoglienza e offerta sportiva. "Mens sana in corpore sano" qui è una filosofia che ha valso al resort i titoli di World's Leading Sports Academy e World's Leading Sports Resort. Con oltre 20 academy sportive guidate da leggende internazionali, eventi sportivi, strutture d’eccellenza e una proposta esperienziale su misura, il legame tra Forte Village e lo sport è solido, autentico e riconosciuto in tutto il mondo. Durante l’Holiday Camp, le Azzurre avranno a disposizione un mix di servizi ideali per il benessere fisico e mentale: un campo da calcio regolamentare, la celebre Acquaforte Thalasso & Spa, con il suo esclusivo percorso talassoterapico, perfetto non solo per il relax, ma anche per il recupero, e il Performance Center, dotato di tecnologia biomeccanica avanzata e del metodo HPM (High Performance Method) per l’ottimizzazione delle performance. A questi si aggiungono una bellissima spiaggia, piscine e una straordinaria proposta food. “Le Azzurre sono calciatrici che hanno dimostrato di essere forti e unite sia dentro che fuori dal campo”, sottolinea Marco Brunelli, Segretario Generale della FIGC. “Al Forte Village Resort avranno l’occasione di ricaricare le energie e cementare ulteriormente il gruppo in vista della partecipazione a EURO 2025. Dopo i ragazzi, siamo felici di estendere anche alle ragazze la partnership con la struttura, che ci ha sempre accolto nel migliore dei modi, facendoci sentire a casa”.