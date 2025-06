Ogliastra, i carabinieri donano il sangue: l’Arma in prima linea accanto all’Avis

In Ogliastra la divisa dell’Arma non conosce solo il servizio, ma anche il gesto silenzioso della solidarietà. Nel mese di maggio, i carabinieri delle Compagnie di Lanusei e Jerzu, guidati dal Capitano Marco Mastrovito e dal Maggiore Giacomo Tommaso Rossi, si sono presentati presso il Centro Trasfusionale di Lanusei, offrendo il proprio contributo alla campagna di donazione del sangue promossa dalle Avis ogliastrine.

Non è la prima volta. Da tre anni ormai, i militari partecipano all'iniziativa ideata dal presidente dell’Avis comunale di Tortolì, Luca Russo, e sostenuta dalla presidente provinciale Luciana Mirai e dalla responsabile del Centro Trasfusionale, dottoressa Giusy Cabiddu. Un gesto semplice, che però pesa molto in una terra dove, con l’arrivo dell’estate, il fabbisogno di sangue cresce e le scorte rischiano di diventare insufficienti.

I carabinieri non si limitano a far rispettare la legge. In queste occasioni, indossano la sobrietà di chi, senza proclami, offre un aiuto concreto là dove serve. E il loro esempio vale, spesso, più di tanti appelli.