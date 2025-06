La buona notizia: salvate ventiquattro mucche e un cavallo finiti nel canale Villoresi

A volte la forza della vita si misura nella fatica degli uomini che lottano per preservarla. È successo giovedì 6 giugno lungo il canale Villoresi, tra Lonate Pozzolo e Arconate, dove ventinove mucche e un cavallo si sono ritrovati trascinati dalla corrente per chilometri. Un’incredibile mandria in fuga, sospinta dall’acqua e dal panico, fino a trasformare il canale in un corridoio di salvataggio disperato.

L’allarme è scattato attorno all’ora di pranzo, quando i primi animali sono stati avvistati ad Arconate. Da quel momento è partita una maxi operazione senza precedenti. Vigili del fuoco di Inveruno, Legnano, Milano e Torino, sommozzatori, specialisti del soccorso fluviale, carabinieri, polizia locale, protezione civile, veterinari Ats, operatori del Parco Villoresi. E in cielo, a coordinare dall’alto, l’elicottero Drago del reparto volo di Malpensa.

È stata una corsa contro il tempo, una battaglia di ore, tra acqua, fango e animali allo stremo. Ventiquattro mucche sono state tratte in salvo, e insieme a loro anche un cavallo, che ha resistito tutta la notte nel canale ed è stato recuperato alle prime luci dell’alba di venerdì. Cinque mucche, purtroppo, non ce l’hanno fatta.

«Giunte esauste e sfinite nel canale Villoresi, hanno trovato la salvezza ad Arconate 20 mucche provenienti a nuoto da Tornavento. Grazie alla collaborazione tra amministrazione, vigili del fuoco, carabinieri, veterinari Ats e consorzio Villoresi siamo riusciti a salvare 17 capi di bestiame. È stata un’impresa ardua, ma ripagata dalla soddisfazione di aver evitato il peggio» ha raccontato il sindaco di Arconate ed europarlamentare Mario Mantovani.

Anche a Lonate Pozzolo l’amministrazione ha seguito da vicino le operazioni. Il sindaco Elena Carraro ha ringraziato «tutti per il prezioso lavoro svolto». Il vicesindaco Andrea Colombo è rimasto presente «fino alla fine delle operazioni». Decine i volontari accorsi, tra cui il gruppo Calluna e la polizia locale di Lonate.

Resta il dolore per chi non si è potuto salvare, ma ciò che resta — ed è la vera buona notizia — è la tenacia di uomini e donne che hanno lottato per ore, insieme, per strappare ventiquattro vite alla corrente.