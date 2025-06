Cronaca Volo Cagliari–Linate del 10 giugno: manovra precauzionale effettuata in sicurezza

In merito al volo Cagliari–Linate delle ore 19:50 di ieri, si precisa che il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione. In conformità con le procedure previste, si è attivato automaticamente il sistema di rilascio delle maschere di ossigeno in cabina. La manovra è stata condotta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza che si verificasse alcuna situazione di emergenza. Non è stato emesso alcun allarme né è stata mai compromessa la sicurezza di passeggeri ed equipaggio. Il volo è atterrato regolarmente e in totale sicurezza presso l’aeroporto di Milano Linate.