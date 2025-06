Alghero: controlli dei Barracelli nel Parco di Porto Conte, 201 sanzioni per bivacchi e sosta vietata

L’estate alle porte accende i riflettori sull’attività di controllo nel Parco Regionale di Porto Conte e nell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Il Comando dei Barracelli di Alghero, in collaborazione con l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ha intensificato nelle ultime settimane le operazioni di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi per l’ambiente.

L’attività, che rientra nella più ampia funzione di polizia rurale svolta dalla Compagnia Barracellare, assume un ruolo decisivo nella tutela della biodiversità, del suolo e dell’equilibrio idrogeologico dell’intero comprensorio. Con l’inizio della stagione turistica, l’attività di controllo è stata ulteriormente rafforzata, con interventi mirati a contrastare campeggi abusivi, bivacchi e soste irregolari in aree interdette.

Nel mese di giugno sono state condotte due operazioni particolarmente delicate, culminate nell’accertamento di numerose violazioni. Durante l’ultima di queste, svoltasi domenica 8 giugno e che ha interessato anche i tratti più impervi del Parco, i Barracelli hanno elevato 201 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 9.400 euro. Gli accertamenti hanno riguardato illeciti legati principalmente al campeggio e al transito di veicoli in zone non autorizzate.

«Ancora una volta si dimostra quanto sia rilevante la collaborazione del Parco con la Compagnia dei Barracelli di Alghero, una collaborazione di fondamentale importanza per la conservazione delle aree naturali protette del nostro territorio» commenta la Direzione del Parco.

Il Comandante dei Barracelli, Capitano Riccardo Paddeu, conferma il proseguimento dei controlli: «Le operazioni di controllo del territorio del Parco Regionale e dell’Area Marina e di contrasto a comportamenti illeciti saranno sempre più frequenti». Paddeu richiama inoltre al rispetto delle normative vigenti, sottolineando «l’importanza di garantire una maggiore protezione dell’ambiente e di prevenire eventuali incendi da parte di comportamenti e condotte colpose».