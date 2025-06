Sassari: Con.Si.Pe convoca assemblea e incontro stampa alla casa circondariale di Bancali

Giornata di confronto e denuncia per il personale della Casa Circondariale di Sassari-Bancali. Il sindacato Con.Si.Pe. ha convocato per mercoledì 18 giugno, alle ore 10:30, un’assemblea con il personale in servizio nell’istituto penitenziario.

Al termine dell’incontro, presumibilmente alle ore 11:30, si terrà un incontro con la stampa nel piazzale antistante la struttura. In quella sede i rappresentanti sindacali della Confederazione illustreranno ai media le principali questioni emerse durante l’assemblea e presenteranno le iniziative che il sindacato intende promuovere nei prossimi mesi.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti di Con.Si.Pe., chiamati a fare il punto sulla situazione interna all’istituto e a rilanciare le richieste avanzate dal personale in servizio a Bancali.

Per ulteriori informazioni e conferme di partecipazione, è possibile contattare Roberto Melis, Segretario Nazionale Con.Si.Pe., al numero 347 1529837.