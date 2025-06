Cronaca Carenze organiche dell’Arma in Sardegna, il Nuovo Sindacato Carabinieri chiede di garantire la priorità alle terre insulari in prima assegnazione

Rilevanti carenze organiche dell’Arma in Sardegna e, nello specifico, in provincia di Nuoro. A evidenziarlo è Remo Giovanelli, segretario generale regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Sardegna e responsabile dell’Ufficio Disciplina e Contenzioso della sigla. “Nei giorni scorsi – afferma – ho partecipato con immenso piacere e profonda emozione alla cerimonia annuale che rievoca la fondazione dell’Arma nella veste di segretario generale regionale di NSC Sardegna". “Tuttavia – osserva – a differenza degli altri anni, da più parti e su fonti aperte, è stato posto l’accento sulle carenze di personale nell’Arma che interessano anche la Sardegna”. “La problematica – spiega Remo Giovanelli – non può essere risolta in maniera strutturale attraverso la pianificazione annuale dei trasferimenti ma è necessario prevedere nei bandi di arruolamento vincoli di permanenza in prima assegnazione in Sardegna, così come in Sicilia e nelle isole minori, analogamente a quanto è stato fatto negli ultimi anni nel Nord-Est e nel Nord-Ovest”. “Occorre ricordare, del resto – sottolinea il segretario – che, con la reintroduzione del principio di insularità in Costituzione tramite la modifica dell’articolo 119, un trattamento differente delle terre isolane è giustificato da evidenti esigenze di uguaglianza sostanziale”. “Pertanto – aggiunge – mi rendo disponibile a essere audito dagli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e dell’Amministrazione della Difesa, anche nell’ambito di un tavolo tecnico composto unitamente alle altre Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, ribadendo che, ormai, il principio di insularità è in Costituzione”. “È importante – conclude Remo Giovanelli – che se ne continui a parlare”.