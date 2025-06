San Vero Milis. Caccia serrata al pirata della strada che ha ucciso il vicesindaco

I carabinieri di San Vero Milis stanno conducendo accertamenti a tutto campo per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita ad Antonio Pietro Ghiaccio, vicesindaco di Scano di Montiferro. L’uomo, 54 anni, è stato travolto lungo la Strada Provinciale 10, in direzione San Vero, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata spingendo la sua moto, una Harley Davidson in panne.

Secondo una prima ricostruzione, una prima automobile lo avrebbe sfiorato pericolosamente, senza fermarsi. Poco dopo, una seconda vettura lo ha colpito in pieno, facendolo finire nella cunetta a lato della strada. I soccorsi, allertati subito dopo l’impatto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I militari hanno già sequestrato due veicoli sospetti, ma al momento non sarebbero emerse tracce biologiche evidenti. Sarà necessario l’intervento del RIS per ulteriori analisi tecniche. Decisivo potrebbe rivelarsi il contributo delle testimonianze raccolte sul posto, anche se la zona è priva di telecamere di sorveglianza pubbliche e resta difficile stabilire con certezza le responsabilità.

L’intera comunità di Scano di Montiferro è scossa dalla notizia. Ghiaccio era conosciuto e stimato non solo per il ruolo istituzionale, ma anche per il suo impegno civile. L’inchiesta è in corso, e i carabinieri mantengono il massimo riserbo. L’obiettivo è individuare con precisione chi era alla guida e in quali condizioni si trovasse al momento dell’impatto.